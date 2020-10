V redakci francouzského periodika ale nezaháleli a vymysleli jiný projekt. Tentokrát budou volit odborníci z celého světa Tým snů.

Zatím spatřily světlo světa nominace fotbalistů mezi brankáři, v obranných řadách a v záloze, už nyní je ale jasné, že své želízko v ohni bude mít i český fotbal.

Mezi desítkou nominovaných defenzivních záložníků totiž nechybí ani legendární Josef Masopust. Majitel Zlatého míče z roku 1962, kdy táhl československou reprezentaci za stříbrem na světovém šampionátu, je ve své kategorii ve společnosti hráčů jako byli Pep Guardiola, Lothar Matthäus, Didi či z té nejmladší generace třeba Sergio Busquets a Steven Gerrard.

All the midfields nominees ! #BOdreamteam



Nest step : 19th of October

➡️ 10 right forwards, 10 centre forwards and 10 left forwards pic.twitter.com/MClWUr5xNe