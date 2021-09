K děsivé scéně došlo po hodině hry, kdy Liverpool vedl 2:0. Zadák Leedsu chtěl zastavit rychlý brejk a při skluzu poranil Elliottovi ošklivě nohu. Když vykloubený kotník uviděl Mohammad Salah (oslavil stý gól), zběsile začal gestikulovat na lékaře a rukou si zakrýval oči. Elliott byl s kyslíkem odnesen na nosítkách. Druhý den byl propuštěn z nemocnice a čeká ho operace.

„Budeme hrát bez něj, ale zároveň si na něj počkáme, protože je špičkový hráč,“ litoval Jürgen Klopp. Kouč Liverpoolu byl ze zranění Elliotta viditelně rozrušený. „Viděl jsem, že jeho noha není na správném místě. Proto jsme byli všichni v šoku.“

Zdroj: Youtube

Rodák z Belgie s indonéskými předky, který reprezentuje Nizozemsko, byl za zákrok vyloučen. Trenér Leedsu se po utkání omluvil. „Velmi toho lituji. Přál bych si, aby se to nestalo,“ řekl argentinský kouč Marcelo Bielsa. „Jsem si jistý, že Struijk neměl v úmyslu Elliottovi nějak ublížit.“

Wishing you a speedy recovery Harvey Elliott ?? pic.twitter.com/VTwad30e07 — Raheem Sterling (@sterling7) September 12, 2021

Mladíček Elliott přišel do Liverpoolu v červenci 2019 z Fulhamu v šestnácti letech a je považován za jednoho z největších talentů současné Premier League. Teď ho čeká dlouhá a náročná cesta zpátky na trávník.

„Jsem naprosto zdrcen tím, co se stalo. Zároveň jsem naprosto ohromen láskou a podporou, kterou mi projevil celý fotbalový svět,“ vzkázal Elliott. „Nyní se soustředím na své uzdravení a dám do rehabilitace vše, abych se tam mohl vrátit, jakmile to bude možné. Vrátím se rychlejší, zdatnější a silnější.“