VIDEO: Trapas. Český útočník je zase pro smích. Krmenčík angličtinou neoslnil

To bylo entrée. Ještě ani nekopnul do míče, a už je pro smích. Z Michaela Krmenčíka si fanoušci utahují kvůli jeho lámané angličtině, kterou se prezentoval při prvním interview po přestupu do indonéské Jakarty.

Michael Krmenčík v reprezentačním dresu. | Foto: ČTK/Ondřej Deml