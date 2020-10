Drahoslav Drábek, předseda OFS Pardubice

Co říkáte na zatčení Romana Berbra?

Celá událost kolem zatčení Romana Berbra mě negativně překvapila. Osobně jsem v očekávání, s jakým výsledkem k celé věci zaujme stanovisko zasedání Výkonný výbor Fotbalové asociace. Kromě toho, co jsem se doteď dozvěděl ze sdělovacích prostředků, mně více ve věci není známo. Proto se ani nemohu k tomu osobně vyjadřovat.

A kdybyste se měl vyjádřit k celé věci ne jako funkcionář, ale jako fotbalový fanoušek?

Jak jsem řekl, ve věci mně není nic konkrétního známo, proto se nebudu předem nikterak vyjadřovat. Počkám na to, až budou k věci sděleny faktické skutečnosti.

Tak se k tomu vyjádřete jako člověk. Byl jste zaskočený?

Pokud se mám vyjádřit za svou osobu, tak mě celá věc negativně překvapila.

Uvědomujete si, že spolu s Berbrem bylo zadrženo jedenáct a následně propuštěno deset rozhodčích ze sezony 2018/2019 v ČFL, kdy jste i vy v ní řídil zápasy. Nemáte strach?

Já osobně nemám mít strach z čeho. Svědomí mám čisté. Mrzí mě, že se v očích veřejnosti tato událost negativně podepisuje a poškozuje všechny, kteří se podílí na chodu celého fotbalu. Zejména počínaje lidí z řad mládežnických klubů na té nejnižší úrovni.

Aleš Meloun, předseda OFS Chrudim

„Je to další rána do fotbalového hnutí v naší zemi. Informací zatím příliš není, ale já dlouhodobě zastávám názor, že sportovní sázení je pro určitou skupinu lidí zlo. Vidina rychlého zisku peněz ovlivněním zápasu je příležitost, které ne každý odolá. Pokud se jedná o dlouhodobou práci a sledování příslušného policejního orgánu, pak lze předpokládat, že indicie a důkazy pro zásah a další vyšetřování mají. Vliv mít určitě bude, ale jak velký se ukáže podle výsledku vyšetřování a všeho, co bude případně následovat.“

Jindřich Novotný, předseda OFS Svitavy

„Pro fotbal jako celek je to bezesporu negativní zpráva, opět po třech letech odvádějí vysokého představitele českého fotbalu policisté. Zatím nemám dostatek informací, nechci se pohybovat v rovině spekulací, čekám jasná fakta od probíhajícího vyšetřování a tomu odpovídající kroky od vedení FAČR. Je však samozřejmé, že nám, kteří pracujeme ve fotbalovém podhoubí, takové záležitosti vůbec neprospívají. Není to pro fotbal dobrá reklama, ale věřím tomu, že naši práci na OFS vnímají lidé pozitivněji.“

Michal Blaschke, předseda KFS Pardubice a OFS Ústí nad Orlicí

„Je problém, že se místo toho, abychom řešili pokračování soutěží, což nyní zajímá kluby na všech úrovních nejvíce, musíme zabývat v této tak složité době touhle kauzou. Výkonný výbor FAČR přijal sedm bodů pro řešení vzniklé situace, které byly zveřejněny a podle nichž se nyní bude postupovat. Našeho kraje se aktuální dění dotklo tím způsobem, že mi Robert Hájek doručil rezignaci na funkci předsedy komise rozhodčích krajského fotbalového svazu. To je záležitost, kterou budu s kolegy řešit v nejbližších době.“