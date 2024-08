Viděl jsem, že se na mě Potočný dívá. Čekal na můj pohyb. Udělal jsem si úkrok doleva a skočil jsem doprava. Viděl jsem na videu, že to střílí spíše na tuto stranu. Vyšlo mi to a jsme všichni rádi.

V zápase jste měl osm zákroků. Byť to vypadá jako velké číslo, tak Zbrojovka zase žádnou vyloženou šanci kromě té penalty asi neměla. Jak jste to viděl vy?

Je to tak. Většinou to byly střely z dálky, všechny šly doprostřed. Vyloženě jiný těžký zákrok jsem tam moc neměl. Chytil jsem jen tu penaltu, to je asi všechno.

Co se týče samotného zápasu, jaké to bylo utkání? Spoustu vašich spoluhráčů chytaly křeče, bylo vidět, že jste do toho dali opravdu všechno.

Bylo hrozné vedro, takže pro hráče to bylo ještě těžší. První poločas byl těžký, druhý taky. Vlastně se to odehrávalo nahoru dolů. Měli jsme toho hodně naběháno, takže není divu. Ale ubránili jsme to všechno perfektně. A výsledek 1:0? Paráda.

Ze dvou domácích zápasů máte dvě čistá konta. Je to pro vás vysněný start sezony?

Je to tak. Doufám, že to tak bude pokračovat. Minulý rok jsem tady v Chrudimi dělal dvojku a na svou příležitost si počkal. Připravoval jsem se ale celou dobu a letos se to vyplatilo. Je to odměna za tu práci, co jsem tady odváděl. Je to pro mě takové zadostiučinění a jsem za to neskutečně rád.

