„Těžký zápas, kluci z ČFL jsou šikovní. Třetí ligu jsem hrál a vím, jakou kvalitu má. Věděli jsme, že to bude složité. Nechtěli jsme nic podcenit, byl to opravdu dobrý soupeř, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo. Pomohli jsme si standardkama,“ hodnotil výhru zadák Votroků Filip Čihák, autor úvodních dvou branek.

Stoper se radoval ze dvou gólů

„Mám radost, hlavně z toho, že jsem tím pomohl týmu. Když dá člověk gól z pozice stopera, tak je šťastný,“ usmíval se obránce.

„Do 36. minuty, než jsme dostali gól, tak to bylo docela dobré, takové vyrovnané. Pak přišlo i hloupé vyloučení, z naší strany trochu sporné, ale asi bylo. Druhý poločas už byl na jednu bránu a bohužel to skončilo 0:4. Kdyby to bylo 0:2, tak to vypadá aspoň trošku líp,“ řekl chlumecký záložník Roman Čáp.

Sazima: Nezvládli jsme to, jak jsme chtěli

Podobného názoru byl i domácí lodivod Miloš Sazima: „Do vyloučení jsme byli vyrovnaným soupeřem, nepustili jsme Hradec do větší šance. Samozřejmě jsme hráli více defenzivněji, těžko mohl někdo očekávat, že si budeme vytvářet útočné akce proti mančaftu, který je v první šestce ligy. Jinak jsme to úplně nezvládli, jak jsme chtěli, dostali jsme čtyři branky.“

Až do 73. minuty to bylo otevřené, Hradec vedl pouze 1:0. „Věřil jsem, že by třeba mohla přijít nějaká standardní situace a mohli bychom dát gól na 1:1. Jim by se pak nehrálo úplně dobře. Ale bohužel to nepřišlo, místo toho jsme dostali druhý gól,“ mrzelo Čápa.

Příprava na standardní situace nepomohla

Stejně tak ho mrzel fakt, že jeho celek inkasoval branky ze standardních situací. „To mrzí hodně, je to naše hloupost. Víme o tom, že mají vysoké hráče, připravujeme se na to, že standardky mají silné, ale pak z toho dostaneme tři góly,“ povzdechl si domácí středopolař.

Hostující trenér Miroslav Koubek přiznal, že dlouho nemohl být v klidu, naopak pociťoval nervozitu. „Vždycky to tak je. Dokud nemáte odskočení, tak ve fotbale je to raz dva. Povede se standardka, soupeř může i v deseti vyrovnat a je to drama. Ve druhé půli bylo hodně standardek, takových pět šest sedm, kdy soupeř může udeřit. Až když jsme dali druhou branku, tak jsem utkání považoval za klidnější,“ pronesl hradecký kouč.

Koubek: Pohár nás zajímá, máme ho rádi

Doplnil také, že Votroci berou MOL Cup vážně. „Které jiné mužstvo by poháru nepřikládalo váhu? Takové neznám. Každý chce uspět, je to soutěžní zápas a ostře sledovaná soutěž. Loni nám moc nechybělo k tomu, abychom hráli finále. Je to soutěž, která nás zajímá a máme ji rádi,“ potvrdil Koubek.

Jeden vyhrál, druhý prohrál, ale oba tábory si pochvalovali návštěvu (1300 diváků). „Lidí přišlo dost, kulisa byla hezká,“ potěšilo Čápa. „Fotbal se hraje pro lidi, moc jsme si užili, že jich dorazilo tolik,“ dodal Čihák.