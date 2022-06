Exligový Vlastimil Karal (ve žlutočerném) v současnosti hájí barvy SK Dobruška hrajícího krajský přebor Královéhradecka.Zdroj: Aneta MrkvičkováNení divu, že hned poté ožila debata, zda by nebylo od věci zavést ve fotbale čistý čas, podobně jako třeba v hokeji. Jde ostatně o problém, který se snaží řešit i v zahraničí. Anketa Deníku mezi osobnostmi ale ukazuje, že české fotbalové prostředí je tuze konzervativní. Na novoty se dívá s krajním podezřením.

Na východě Čech se k tomu vyjádřil Vlastimil Karal, bývalý obránce Hradce Králové a Bohemians Praha.

„Nejsem zastáncem nějakých radikálních změn pravidel. Tyhle změny by se stejně týkaly nejspíš profesionálních soutěží stejně jako VAR. Jako nezaujatý fanoušek nemám tento styl zdržování rád. Ale jako fotbalista vím, že se k tomu uchýlí každý, kdo cítí, že na soupeře nemá fotbalově a chce urvat výhru. Z tohoto pohledu se to dá pochopit. A není to specialita pouze Čechů. Krásnou ukázku nám dalo finále Konferenční ligy, kdy se AS Řím také v posledních minutách prezentoval podobným stylem. Bohužel tohoto nešvaru se asi jen tak nezbavíme,“ pronesl v současnosti devětatřicetiletý hráč SK Dobruška, osmého týmu právě skončeného ročníku krajského přeboru Královéhradecka.

ZMĚNY NA OBZORU: Čistý čas ve fotbale je něco, o čem FIFA a další organizace už delší dobu uvažují. Nedávno byl na mládežnickém turnaji v Portugalsku testován systém 2x 30 minut čistého času. „Musíme si uvědomit, že polovina ceny lístku, který si divák koupí, jde do neodehraného času kvůli vhazování, odkopu od branky či oslavám gólů,“ argumentuje bývalý sudí Pierluigi Collina, nyní šéf komise rozhodčích FIFA. Dalším zdrojem zdržení jsou v posledních letech vleklé konzultace se systémem VAR. Prozatím jsou prý arbitři instruováni, aby se na letošním MS v Kataru nebáli nastavit utkání třeba o 10 minut, bude-li k tomu důvod.