„Dneska je to vlastně konspirace, když věřím svému imunitnímu systému, že covid zvládne. Na takovou činnost je přece navržen.“

V české lize jsou největšími průkopníky Slavia a Sparta. Ti mají kompletně naočkované týmy, k podobnému kroku vybízí i své fanoušky, kteří byli zvýhodňováni při koupi lístků na předkola evropských pohárů. „Máme naočkovaný celý tým, pouze tři nové posily nemají kompletní očkování. Brzy budeme v tomhle kompletní, to platí i o zaměstnancích v Edenu,“ sdělil před startem nového ročníku klubový šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Granit Xhaka je jediným hráčem ve švýcarské reprezentaci, jenž není naočkovaný. Vydali jsme doporučení, aby se každý hráč očkoval, každopádně je to jeho osobní rozhodnutí. Granit se bohužel poprvé nakazil v tuto důležitou chvíli, ze sportovního hlediska je to pro nás ostuda,“ řekl po přípravném utkání proti Řecku (2:1) mluvčí tamní fotbalové asociace Adrian Arnold.

Očkování fotbalistů je v současné době rezonujícím tématem. Pokud jim vyjde pozitivní test, své mužstvo na určitou dobu oslabí. Profesionální kluby se tak těmto ztrátám snaží předejít co nejrychlejší vakcinací, ne všichni však s ní souhlasí.

