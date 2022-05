Holicím se letos daří a v krajském přeboru útočí na vrchní pozice. To samé platí i o rezervním mužstvu, které tyranizuje své soupeře v pardubické III. třídě. Tentokrát to odskákal Ostřetín a holická rezerva nadále útočí na postup do vyšších pater. „Máme super partu a chceme určitě postoupit. Nic jiného než první místo nebereme," říká pro Deník devatenáctiletý útočník Adam Kovařík.