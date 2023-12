PLANEO Cup je největší událostí mládežnického fotbalu a jeho letošní ročník zformoval s koncem podzimu všechny účastníky finálových turnajů. Z kvalifikací, které se odehrávaly od začátku září po dobu tří měsíců, postoupily týmy ze všech pater českého fotbalového prostředí a na jaře se můžeme při finálových turnajích těšit na nejpestřejší paletu týmů za všech dvanáct ročníků Poháru mládeže FAČR kategorií U8-U13. Nechybí mezi nimi ani kluby z Pardubicka.

Týmy z Pardubického kraje uspěly v podzimní části Planeo Cupu a na jaře se podívají do finálových bojů. | Foto: Jiří Nikodým

PLANEO Cup opět ukázal svou sílu a význam pro český fotbal, když spojuje mladé fotbalisty na všech úrovních výkonnosti bez ohledu na velikost města, obce nebo vesnice, odkud tým pochází. V letošním ročníku se do Poháru mládeže FAČR zapojilo 900 týmů z 260 klubů a celkem více než 18 000 fotbalistů i fotbalistek. Znovu se ve finálových turnajích dočkáme kouzelných a emotivních soubojů fotbalových nadějí z top klubů jako AC Sparta Praha, Baník Ostrava, Slovácko, Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav, Dynamo České Budějovice, Slovan Liberec nebo FC Hradec Králové s talenty z malých klubů ze všech koutů Česka.

Stoprocentní účastí ve všech šesti finálových turnajích se mohou pyšnit jen dva kluby – AC Sparta Praha a Slezský FC Opava, který tak dal jasně najevo, že skvělou práci s mládeží odvádějí i v klubech, které nehrají v dospělé kategorii nejvyšší soutěž. A v Opavě, kde muži patři do Národní ligy, rozhodně nejsou jediní, kde se mládeži daří.

Kategorie U8 Česká TřebováZdroj: Jiří Nikodým

Za pozornost jednoznačně stojí i úspěchy klubů z Pardubicka. Účast ve čtyřech finálových turnajích pro FK Pardubice už snad ani nemohou být překvapením, protože klub se mládeži dlouhodobě věnuje a dosahuje v ní zajímavých úspěchů. Úžasné věci se ale dějí v dalších obcích v blízkém okolí města perníku a dostihů. SK Nemošice ukázali, jak skvělou mají mládež, už v loňském ročníku Planeo Cupu, kdy skončili v kategorii U8 jedenáctí a v U9 na 15.místě. Letos si mladí fotbalisté z Nemošic vybojovali účast opět ve dvou finálových turnajích v kategoriích U9 a U10 a míří za dalšími fotbalovými zážitky.

Stejně tak se ve dvou kategoriích vyšvihli do finálových turnajů mladíci MFK Chrudim, kteří předvedou své fotbalové dovednosti v kategoriích U8 a U11. Za mazáky se už mohou počítat ve Vysokém Mýtě, kde si zajistili účast mezi elitou v kategorii U8, a navíc se právě tady pravidelně koná jeden z finálových turnajů. A pozor, premiéru ve finále Planeo Cupu si svými výkony vysloužili vůbec poprvé v Lanškrouně a České Třebové, které společně čekají finálová klání v kategorii U8. Na lehce zašlou slávu fotbalu ve svém městě dali vzpomenout v Lázních Bohdaneč, kde tehdejší Atlantic v polovině 90.let hrál jednu sezónu dokonce 1.ligu, když se místní tým SK Lázně Bohdaneč zúčastní finálového turnaje U9. Jak je vidět, na Pardubicku se mládežnickému fotbalu daří víc než dobře.

Kategorie U9 Lázně BohdanečZdroj: Jiří Nikodým

O malých klubech hodně ví Jan Koller, který bude v nadcházejících týdnech a měsících jako oficiální Tvář Planeo Cupu předávat zkušenosti fotbalovým nadějím nejen během jarních finálových turnajů, ale v průběhu celé fotbalové sezóny.

„Od šesti let jsem hrál ve Smetanově Lhotě a byl jsem tam až do čtrnácti. Něco jako Planeo Cup jsme v té době neměli, ale i tak jsme si zahráli různé školní turnaje nebo vesnice mezi sebou. Ze začátku, když jsem hrál v záloze, tak byl mým vzorem Michel Platini. A když jsem pak nastupoval v útoku, tak jsem obdivoval to byl Marco van Bastena,“ popsal své začátky na jihu Čech legendární kanonýr.

Na začátku roku 2024 se v každé kategorii rozlosuje 24 účastníků do čtyř skupin po šesti týmech a současně se oznámí organizátoři závěrečných turnajů. První finálový víkend se uskuteční na konci dubna pro kategorii U13.

(Jiří Nikodým)