Vyhrála Sparta slýcháme a čteme téměř pravidelně týden co týden. Ale pozor, tentokrát není řeč o AC Sparta Praha, ale o FC Sparta Brno. Co se stalo? Ta méně slavná Sparta z Brna vládne českému fotbalu v kategorii U9, když zvítězila ve finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v Lázních Bohdaneč. Sparta z Prahy pak své brněnské jmenovkyni „kryla záda“ na druhém místě a třetí skončila Sigma Olomouc.

Planeo Cup U9 Lázně Bohdaneč. Vítězná Sparta Brno. | Foto: Josef Štěpán

Na stadionu v Lázních Bohdaneč, kde se ve druhé polovině devadesátých let hrála i nejvyšší soutěž, se ozýval vítězný pokřik.

My jsme malí Sparťánci, hrajem fotbal jak draci. Ničeho se nebojíme, každého hned porazíme.

Patřil devítiletým klukům ze Sparty Brno, kteří se radovali z nečekaného, ale zaslouženého prvenství v turnaji. Současně navázali na své starší spoluhráče, kterým se podařilo loni ovládnout kategorii U11. Sparta Brno na finálovém turnaji U9 v Lázních Bohdaneč ztratila body jen ve dvou případech a zvládla celý víkend bez jediné porážky. V základní fázi čtyřikrát vyhrála a remizovala s Hlučínem a ve Zlaté skupině pak třikrát nastřílela sedm gólů, porazila pražskou Spartu 5:3 a jedinou ztrátu zapsala po remíze 4:4 se Sigmou Olomouc. Bylo z toho prvenství a naděje Sparty Brno se mohly radovat z cenné trofeje před Spartou Prahou a olomouckou Sigmou.

„Nejtěžší zápas jsme odehráli proti Spartě Praha a náš nejhezčí gól dal Hynek Gigimov, který se trefil dokonce přes celé hřiště. S našimi trenéry jsme spokojení a hodně dobří jsou i naši fanoušci,“ hlásili kluci ze Sparty Brno, kteří nezapomněli pochválit svoje trenéry Luďka Potáčka s Petrem Sýkorou.

Mezi trenéry dalších týmů se objevili i bývalí ligoví fotbalisté Jiří Novák nebo Admir Ljevakovič, a také nedávný reprezentant a opora Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň Tomáš Hořava, který vedl tým 1. HFK Olomouc. Jeho syn Eliáš navíc získal trofeje pro nejlepšího střelce i hráče finálového turnaje.

„Kluci se probojovali přes předkola a teď je pro ně odměna, že mohou být na tak velkém turnaji. Teď to budou tři roky, co jsem skončil s velkým fotbalem a postupně jsem přecházel k trénování, takže už přes dva roky trénuji. Fotbal je součástí mého života a musím říct, že mě to baví možná víc, než hraní a rád předávám dál, co jsem se během kariéry naučil. Snažím se jít zlatou střední cestou, střídat přísnost s pochvalu. Myslím si, že obojí je potřeba. Chválit se musí, ale aby se děti někam posouvaly, tak musí slyšet i nějakou konstruktivní výtku. A aby se zlepšovaly, musí být samozřejmě i přísnost,“ vyprávěl s nadšením někdejší úspěšný střední záložník Tomáš Hořava.

Tomáš Hořava nebyl jediným „velkým“ jménem, která do Lázní Bohdaneč zavítala. Talenty českého fotbalu přijeli podpořit také legendární „Bomber“ Tomáš Skuhravý nebo někdejší gólman Sparty i národního týmu Tomáš Poštulka. Chybět samozřejmě nemohl ani ambasador poháru Jan Koller.

Také příští finálový turnaj Planeo Cupu uvidí Pardubický kraj, o příštím víkendu 1. a 2. června se hraje v tradičním dějišti ve Vysokém Mýtě a půjde o zápolení nejmladší kategorie U8.

PLANEO CUP 2024

Kategorie U9 – konečné pořadí: 1. FC Sparta Brno 19 bodů, 2. AC Sparta Praha 18, 3. SK Sigma Olomouc 13, 4. FC Písek 12, 5. MFK Karviná 8, 6. SK Dynamo České Budějovice 6, 7. FK Náchod 4, 8. Spartak Kbely 1.

Nejlepší hráč: Eliáš Hořava – 1. HFK Olomouc.

Nejlepší střelec/střelkyně: Eliáš Hořava – 1. HFK Olomouc.

Nejlepší brankář: Tomáš Patera - FC Slavia Karlovy Vary.

JIŘÍ NIKODÝM