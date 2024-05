Boj o titul v nejvyšší futsalové soutěži nabral po druhém utkání nové grády. Domácí prostředí totiž ve finálové sérii zatím není výhodou. Nejprve vyhrála Plzeň na půdě Chrudimi, Východočeši jí to ovšem odvedli i s úroky a aktuální stav je tedy 1:1 na zápasy. Oba rivalové nyní mají ke zlatým medailím stejně daleko. Nesmlouvavá bitva dvou nejlepších českých mužstev pokračuje v pondělí večer třetím dílem.

Finále 1. FUTSAL ligy. | Foto: Kodl Cr

Hosté se od začátku ujali diktování herního tempa a na jejich straně byla také potřebná produktivita. Výsledkem bylo poměrně brzké dvoubrankové vedení. Ani inkasovaný „šatnář“ chrudimské futsalisty nikterak nepoznamenal, naopak v nástupu do druhého poločasu utekli až na 4:1 ve svůj prospěch. Interobal potom vsadil všechno na jedinou kartu v podobě power play, což mu sice přineslo dílčí úspěch v podobě snížení, ale nic více mu hosté nedovolili, naopak sami udeřili popáté a druhé finále dotáhli k zaslouženému úspěchu.

„Bylo to podobně vyrovnané jako první utkání. Rozhodují detaily, tentokrát jsme šťastnější byli my. Podle mě bylo klíčové, jak jsme odbránili power play, kterou Plzeň hrála hrozně dlouho. Bylo důležité, že jsme odskakovali na rozdíl dvou a tří gólů, protože soupeř má tuhle herní variantu dobrou a může z ní kdykoliv udeřit,“ okomentoval zápas autor jednoho z gólů David Drozd.

„Doma jsme ztratili výhodu a do Plzně jsme přijeli vrátit ji zpět na svoji stranu. To se nám podařilo, byli jsme mnohem disciplinovanější a plnili pokyny trenéra od začátku do konce. Také jsme začali proměňovat brankové šance a dokázali Plzni odskočit víc než na jeden gól," našel zlomové momenty druhého finále střelec páté pojišťující chrudimské trefy Radim Záruba.

Za nerozhodného stavu se série stěhuje zpět do sportovní haly v Heřmanově Městci, kde se třetí finále odehraje v pondělí 20. května od 19 hodin.

