Poskytují servis klubům, jezdí na ukázkové tréninky, podílejí se na vzdělávání fotbalových trenérů… Před dvěma lety Fotbalová asociace České republiky rozšířila obsazení pozic Grassroots trenérů mládeže do všech okresů. Ke čtrnácti krajským GTM koučům se tak přidali další trenéři, kteří se taky podílejí na rozvoji mládežnického fotbalu.

GTM na Okresním fotbalovém svazu Pardubice je Lukáš Daněk. „Současné období je kvůli koronaviru velmi nepříjemné. Fotbal chybí hlavně dětem,“ říká třiatřicetiletý trenér.

Můžete podrobněji přiblížit, co má na starost Grassroots trenér mládeže, ve vašem případě konkrétně v pardubickém okrese?

Jako Grassroots trenér mládeže (GTM) mám na starost mládež v pardubickém okresu, od těch úplně nejmenších až po dorost. Jezdím do klubů na ukázkové tréninky, po našem okresu sám, ale potom i s kolegy trenéry v rámci Létajících trenérů po celém kraji. A když to epidemiologická situace dovolí, tak i do škol. Především na první stupeň ZŠ a MŠ, kde mám na starost ukázkové hodiny tělesné výchovy. Dále se zaměřuji na výběry pardubického OFS od kategorie U10 – U12, kde vybíráme hráče, kteří potom v rámci kraje reprezentují jak náš okres, tak i svůj klub.

Důležitou součástí vaší práce je i vzdělávání a inspirace trenérů či učitelů…

V zimních měsících je to především lektorská činnost, kdy mám osobně na starost doškolení trenérů s licencí C a potom se s krajským GTM panem Kovárníkem podílím na organizaci školení od licence C výše. Dále ještě pomáhám v klubech s náborovými akcemi jako například Měsíc náborů, kde dochází ke spolupráci místního fotbalového klubu se školou, nebo projektem Můj první gól. Škála mé působnosti je tedy celkem široká.

Zmiňujete ukázkové tréninky, za kterými jezdíte na různá hřiště. Jaký je o ně v menších klubech zájem?

Na ukázkové tréninky obvykle samozřejmě jezdím, i když v této době je to vzhledem k vládním opatřením zakázané. V obvyklé sezoně, kdy je to povoleno a vše běží jak má, jezdím přibližně na dva až tři tréninky týdně. O tréninky zájem je a jsem za to moc rád, nejvíce jde o tréninky přípravek a mladších žáků. Pokud budou mít ale trenéři zájem, moc rád přijedu i na trénink starších žáků nebo dorostu. Každá kategorie je specifická a každá má svoje kouzlo. Musím říct, že mě osobně baví všechny.

Jak na ukázkové tréninky, které přímo v klubech připravujete, reagují děti a místní trenéři?

Vzhledem k tomu, že se do klubů vracím opakovaně tak doufám, že jsou hráči i trenéři spokojeni. Podle toho jak se spolu po tréninku s trenéry bavíme, tak si dovolím říct, že spokojeni jsou. Pokud by tomu tak někdy nebylo, budu samozřejmě rád za jakoukoli zpětnou vazbu. Je ještě pár týmů v okresu, kde jsem u mládeže nebyl. Když bude zájem, moc rád přijedu.

Jak složité období prožívají kvůli koronavirové epidemii trenéři mládeže?

Samozřejmě je toto období velmi nepříjemné, všem nám fotbal moc chybí. Kdo mě zná tak ví, že mně osobně nejvíc. Ale hlavně chybí dětem. Většina klubů v okresu nemá k dispozici umělou trávu, do tělocvičny se teď nesmí, takže se ta doba bez fotbalu může protáhnout na několik měsíců. A to může být opravdu drastické. Děti by prostě měly být venku a hýbat se, ať už v rámci fotbalu nebo jakékoliv jiné činnosti.

Pomáhá v tomto období fotbalový projekt Trénuj doma, který je inspirací pro individuální tréninky?

Ten projekt je hezky vymyšlený, i já jsem se snažil natočit nějaké video, ale obecně těch inspiračních materiálů je na webu obrovské množství. Teď už je jen na dětech a působení jejich rodičů, jak moc toho děti budou využívat. Vím z vlastní zkušenosti, že jsou děti, které jsou každý den v pohybu, tráví čtyři, pět hodin denně venku a je složité je dostat domů. A pak jsou děti, které je naopak těžké dostat od playstationu ven. Já si jen přeji, aby těch prvních případů bylo co nejvíc.

Jak se dále trenéři mohou vzdělávat? K dispozici jsou online kurzy na webu, k tomu pořádáte školení a doškolení u jednotlivých stupňů licencí…

Na webu www.fotbal.cz v sekci Trenéři je návod, jak se vzdělávat. Podle mě je to nedílná součást trénování, jelikož trendy v trénování nejen mládeže se vyvíjí každým rokem. Jako první stupeň vzdělávání je Leader certifikát, který si může každý udělat z pohodlí domova on-line. Následuje C licence, která trvá jeden celý víkend, potom navazují Grassroots C licence, B licence a další. Každý rok, většinou právě v listopadu, začínají jednotlivá školení a já se tam s každým velmi rád setkám.