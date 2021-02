Co vlastně fakturoval Hradec? Tři turnaje kvalifikačních kol

/FOTO/ Informace je občas nutné upřesnit. Jako tuto: V případě dotační kauzy kolem finálového turnaje Ondrášovka Cupu kategorie U12 na Háječku jsme uvedli, že si FC Hradec Králové fakturoval částku 15 000 korun za pronájem areálu. Bylo to však jinak. „Pamatuju si to dobře. Poskytli jsme ho zadarmo. Se sekretářem mládeže Ondřejem Trojnou jsme se dohodli, že je to pro klub dobrá PR akce,“ popisuje ředitel Richard Jukl.

Ondrášovka Cup. Ilustrační fotografie. | Foto: archiv organizátorů

Při přezkoumání dokumentů se jeho verze potvrdila. Hradec sice v posledních dvou letech opravdu vyfakturoval fotbalové asociaci (ta platí pronájem areálů při tomto mládežnickém klání) 15 tisíc, nešlo však i o inkriminované finále. „Byla to kvalifikační kola,“ vzpomíná Jukl. Hradec spolupořádal souboje kategorií U8, U9 a U11. Platby jsou rozepsány na tři části, za každou akci 5000 korun. Muž z aféry: Lacina, sudí, který je rád vidět Přečíst článek › O turnaji Ondrášovka Cup se nyní začalo mluvit kvůli tomu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje zjistil výrazné nesrovnalosti ve vyúčtování dotace, již pořadatelé dostali na finále kategorie U12 v minulém roce. Jde o zapsaný spolek Ondrášovka Cup - Pohár mládeže. FC Hradec, asociace ani krajský svaz se na dotačním řízení nepodílely.