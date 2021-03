Češi se v sobotu ve druhém duelu kvalifikace mistrovství světa 2022 poměří s Belgií, která je naprosto po právu považována za jednohoz adeptů na budoucího šampiona.

„Všichni víme, že to bude úplně jiný level,“ pronesl záložník Souček po středeční výhře nad Estonskem.

Přesně tak. Jen posuďte! V bráně Thibaut Courtois z Realu Madrid. V obraně kupříkladu Toby Alderweireld z Tottenhamu. V záloze Kevin De Bruyne, asi nejlepší hráč anglické ligy z Manchesteru City. V útoku kulturista, sprinter i jemný technik v jedné osobě Romelu Lukaku z Interu Milán. A další velcí hráči k nim…

Česko - Belgie - InfografikaZdroj: Deník„Přesto to budeme chtít silné Belgii hodně znepříjemnit,“ pronesl český trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho tým to může dokázat. Jednou se už to totiž zvládl. „Zkusíme ji překvapit, jako se nám to povedlo v kvalifikaci o Euro s Anglií,“ nabídl Šilhavý recept.

A to velmi zdařilý. V říjnu 2019 přijela k zápasu kvalifikace mistrovství Evropy do Edenu (tady se hraje také s Belgií) Anglie, s níž český celek na začátku bojů o šampionát padl až potupně 0:5.

Jenže odvetu s týmem, který je na podobné úrovni jako Belgie, Češi nečekaně ovládli. Tehdy rozhodl reprezentační novic Zdeněk Ondrášek zvaný Kobra.

Zda se to povede i nyní, je ve hvězdách. Mančaft ale každopádně ví, do čeho jde. „Čeká nás jeden z největších a nejdůležitějších zápasů v celé kvalifikaci,“ upozornil tahoun Souček.

Bohužel, mužstvo do něj půjde oslabené. Kvůli německým covidovým pravidlům se od něj po duelu s Estonskem odpojil kapitán Vladimír Darida či první útočník Patrik Schick.

„Nám také chybí čtyři hráči. Nejsou to rozhodnutí klubů, ale vládní opatření, nedá se nic dělat, proto máme široký kádr,“ glosoval Roberto Martínez, kouč Belgie.

Ostře sledovaní nebudou v Edenu jen hráči, ale také rozhodčí. Nominováni byli totiž Skotové s hlavním Williamem Collumem. Po aféře Rangers vs. Slavia je to minimálně podivné.