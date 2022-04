Ke kariéře ligového fotbalisty měl nakročeno výborně. Ve svém ročníku patřil k nejlepším. Důkazem byl i přestup do dorostu Hradce Králové. Jak už ale každý ví, tak přechod z mládežnických kategorií do dospělých je tím nejtěžším krokem.

Zdroj: FB sportovce

"V dorostu jsem formu měl, ale později jsem v chlapech nedostával tolik prostoru a pomalu šance na ligovou kariéru klesaly. Samozřejmě jsem i udělal pár přešlapů, které to zajisté taky ovlivnily," uvědomuje si kanonýr víkendu Patrik Tlapák.

V současnosti pracuje jako obchodní zástupce v marketingové společnosti a fotbal je pro něj pouze odpočinkem.

Více v rozhovoru níže:

1. Jak s odstupem času hodnotíte zápas s Prosečí?

Důležité je říct, že týmy co proti nám nastupují, tak automaticky jdou do zápasu s tím, že se zatáhnou a budou devadesát minut bránit. Pro nás je tedy důležité dát rychle první branku. Nám se to naštěstí tentokrát povedlo, byť z penalty. Pak už ty mužstva to pomalu vzdávají a my se rozstřílíme. Jinak na tomto utkání není co hodnotit. Splnili jsme to, co jsme museli.

2. Máte v hlavách postup?

Určitě máme vysoké cíle. Kdybychom je neměli, tak by nás to nebavilo. Fotbal hrajeme, protože chceme vyhrávat, byť jsme si to zkomplikovali dvěma prohrami na začátku. Teď nám ale hrají do karet poslední výsledky Horních Ředic a ty ambice máme. Vím, že vy novináři to máte rádi, tak máte pravdu. Chceme vyhrát!

3. Vy osobně jste vstřelil hattrick. Ideální dárek k narozeninám?

To máte pravdu, byl to příjemný dárek. Letos to byl první hattrick a asi mě to i něco bude stát v kabině, ale já jim nic nedám. (smích)

4. Počítáte kolik jste jich dal za celou kariéru?

Nějaký převratný číslo to určitě není, ale pár jsem jich vstřelil. Konkrétně to ale nepočítám.

Patrik Tlapák (v červeném, v souboji o míč).Zdroj: FB sportovce

Na ligu už fyzicky ani psychicky nemám

5. Do Chrudimi jste se vrátil letos z Vysokého Mýta, prospěl Vám návrat?

Já jsem se vracel z pracovních povinností. V době covidu jsem z fotbalu vypadl a už popravdě nepřemýšlím nad světovou kariérou. Pro mě je fotbal už především odpočinkem od práce. Máme i skvělou partu, což tomu velmi napomáhá.

6. Láká Vás ještě nakouknutí zpět do prvního mužstva?

Neláká z jednoho prostého důvodu. Občas nestíhám trénovat ani s rezervním týmem, tak ten čas už bych si na to neudělal. Jinak si upřímně myslím, že bych na to neměl. Jak po fyzické, tak i psychické stránce. (smích)

7. Jste z generace Dana Vašulína či Petra Rybičky, kteří aktuálně brázdí ligové trávníky v dresu Hradce Králové. Talent Vám určitě nechybí, proč tedy i Vám nevyšla kariéra profesionálního fotbalisty?

To bych také rád věděl. Jako každý malý kluk i já jsem chtěl být nejlepším fotbalistou světa, ale pak jsem skončil jako každý normální na maloměstě. Když jsem byl mladší, tak jsem tu formu měl a góly jsem dával. Bohužel jsem se ale neprosadil nějak výrazně v chlapech, což pak je to klíčové měřítko. Ať už právě Dan (Vašulín) či Péťa (Rybička) ten prostor dostávali a já jsem nehrál. Samozřejmě jsem měl menší přešlapy, kvůli kterým to nevyšlo. To už se ale v běžném životě stává.

8. Největší fotbalový úspěch?

Určitě to budou tituly. Dva v dorostu a především v dospělých, když jsme vyhráli ČFL. Byť jsem tolik toho neodehrál, tak jsem si oslavy užil a titulu si vážím.

Patrik Tlapák (na pravo) se spoluhráči po oslavách titulu v ČFL. Zdroj: FB sportovce

Nejraději zakončuji z penalty!

9. Kde všude jste působil?

Začínal jsem samozřejmě v Chrudimi. V sedmnácti letech jsem odešel do Hradce Králové. Pak jsem byl na hostování ve Ždírci nad Doubravou a následně ve Vysokém Mýtě odkud jsem se vrátil zpět do Chrudimi.

10. Máte oblíbeného fotbalistu?

Teď už asi ne. Popravdě mě to už opustilo. Dříve jsem samozřejmě sledoval Cristiana Ronalda a obdivoval jsem ho jako každý v mém věku. Pokud bych měl ale někoho přece jenom vybrat, tak mě napadá Harry Maguire z Manchesteru United. Každý se mu ve světě směje a já ho vlastně obdivuji za to, že stále vesele hraje. (smích)

11. Sledujete fotbal po večerech?

Abych řekl pravdu, tak já fotbal moc nesleduji.

12. Máte oblíbené zakončení, kterým například rozhodujete zápasy?

Mě nejvíce baví zakončit z penalty, byť každý říká, že to není gól, tak já to mám rád. (úsměv)