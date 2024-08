Fotbalisté z FC Hlinsko si budou v neděli 11. srpna připomínat významnou historickou událost. Před 40 lety nastoupil hlinecký Spartak do 2. národní ligy na hřišti Slušovic. V rámci Československa to byla třetí nejvyšší soutěž, což pro malý klub z Chrudimska byl veliký milník.

Nebyl to milník jen pro hlinecké fotbalisty. I fanoušci Spartaku na tento zážitek nikdy nezapomenou. Vždyť jich tehdy vyrazilo povzbuzovat na Valašsko 18 autobusů!

Dle pamětníků Spartakovci hráli s místními Slušovicemi vyrovnaný zápas, ale přesto domácím podlehli 1:2.

I na domácí zápasy mohou tehdejší aktéři i jejich fanoušci nostalgicky vzpomínat. Chodilo jich na ně totiž kolem dvou tisíc! V tehdy přibližně 11tisícovém městě byl tedy fotbal velký fenomén. Účast v třetí nejvyšší soutěži Československa byla ale událostí i pro široké okolí.

Hlinečtí fotbalisté se střetávali s týmy Pardubic, Starého Města, Havířova, Opavy, Prostějova, Uherského Hradiště, Přerova, Brna, Kolína, Bohumína a Tábora. V této plejádě tedy najdeme i některé pozdější prvoligová družstva. I z tohoto pohledu je tedy zřejmé, že před 40 lety měl fotbal v Hlinsku skutečně velkou kvalitu.

Hráči tehdejšího Spartaku Hlinsko ale nebyli profesionálními fotbalisty. Tréninku se věnovali pouze ve volnu po práci. Na rozdíl od svých soupeřů, kteří do práce častokrát chodit nemuseli. I proto byla pro mužstvo tato sezona velmi náročná. I když Východočeši vyhráli v sezoně slušných 5 zápasů a 10x se jim podařilo dovést zápas k zisku alespoň jednoho bodu za remízu. Získali 20 bodů, ale ani to bohužel na udržení této soutěže nestačilo. Tým skončil na předposledním 15. místě a Hlinsko se po pouhém roce vrátilo zpět do divize.

Ligový kádr mužstva tvořili, mezi námi již nežijící Miroslav Mrázek, Miroslav Akerman, Jiří Ročňák, Petr Popelka, Jan Novotný, Zdeněk Bláha.

Zbytek týmu tvořili hráči, které i dnes můžeme vídat na tribunách hlineckého stadionu. Jsou to Miroslav Bouška, Ladislav Šulc, Jaroslav Novotný, Petr Wasserbauer, Petr Janáček, Zdeněk Chour, Zdeněk Pilař, Ladislav Uchytil, Milan Jiruška, Oldřich Čejka, Zdeněk Cach, Miroslav Halama, Jiří Kovárník, Petr Mrázek a František Jůn.

Mužstvo vedli hrající trenér František Jůn s Oldřichem Blešou. Vedoucím mužstva byl pan Akerman, otec současného letitého hlasatele Luboše Akermana.