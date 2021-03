Slavný útočník doufá (a věří), že se okresní přebor Písecka, v němž jeho tým působí, stejně jako další soutěže, rozjede. „Chybí nám to,“ říká sedmačtyřicetiletý internacionál.

Hodně?

Ano. Jsem spjatý se Smetanovou Lhotou, rád si zahraju. Ale hlavně mě trápí, že nehrají malé děti. To je špatné, už takhle je občas těžké dostat kluky ke sportu. Teď mají dlouhou pauzu, obávám se, že se někteří nevrátí.

Vy se vrátíte?

Samozřejmě. Dokud mi bude držet zdraví, budu hrát. Pořád se snažím udržovat. Těším se, až to pomine.

Co vaši spoluhráči?

U nás je docela výhoda, že jsme nikdy netrénovali, takže se nic nezměnilo. (směje se) Uvidíme, jak to bude vypadat. Vím, že tak půlka se vždycky udržovala, kluci si jdou zaběhat, projet se na kole. Ostatní na to jdou spíš přes sporty, hokej, malý fotbal, ve Smetanovce dost jede nohejbal.

Ale ani to teď nejde.

To mě, samozřejmě, štve taky. Já chodím na tenis, hokej, hraju padel. Je jasné, že bude všechno nabourané.

Chybí vám i kontakt?

Máme skupinu, řešíme na ní fotbalové i mimofotbalové věci. Ale ani na to pivo si nemůžeme zajít. (usmívá se) Snad se to brzy změní.

Jakou budete mít po návratu formu?

Tak na to jsem zvědavej. (směje se) A nejsem asi sám. Naposledy jsem hrál Hanspaulku někdy na přelomu listopadu a prosince, když se to na chvíli otevřelo. Pokud neberu nějaká zranění v minulosti, takhle dlouhou pauzu od fotbalu jsem nikdy neměl.

Nebojíte se zranění? Po tak dlouhé přestávce budou hrozit.

Nevím, my jsme stejně netrénovali, ale je fakt, že člověk hrál zápasy. Spíš si myslím, že bude těžké si zvyknout na dechovou a fyzickou zátěž. Fotbal je specifický sport. Občas jdete do sprintu, občas chodíte, budeme muset zase chytit rytmus. Ale myslím si, že v té naší soutěži se to zvládnout dá.

Co vás vlastně láká na nižším fotbale?

Já jsem na tom vesnickém vyrůstal. Baví mě hlavně atmosféra okolo. Sejdeme se s klu-kama, chodí se na nás podívat starší lidi z vesnice. Popovídáme si, dáme si pivo, je to hezké odreagování na konci týdne. Myslím, že vesnický fotbal slouží k tomu, aby člověk nabral síly na další týden.

Problém ale je, že mančaftů ubývá, že?

Hlavně u dětí. My jsme hráli odmalička na velkém hřišti, muselo nás být jedenáct. Teď hrají třeba v šesti a musí se spojit dvě vesnice, aby daly dohromady mužstvo.

Co s tím?

Vidím, že na okrese (Koller kandiduje do výkonného výboru OFS Písek za Fotbalovou evoluci - pozn. red.) moc žákovských týmů není. Je důležité sehnat peníze, pořádat nábory. Chci se do toho zapojit osobně. Zkusím to zlepšit, aby děti měly větší zájem o sport, takže také o fotbal.

Vzpomenete si někdy, jak jste ve Smetanově Lhotě v mužích začínal? Měl jste cíl se dostat do áčka.

Já jsem tehdy vlastně žádné cíle neměl. (usmívá se) Ale pamatuju, že jsem se moc těšil. Moji největší kamarádi, s kterými jsem vyrůstal, už hráli, já jediný jsem pořád kopal za dorost. Nakonec mě v sedmnácti ostaršili. Strašně rád na tu dobu vzpomínám, dokonce jsme postoupili do krajské B třídy, to byla historická událost. Naše největší kouzlo bylo v partě. Hrál jsem do dvaceti a pak šel na vojnu.

A poté už do Sparty. To je slavný příběh. Můžete porovnat tehdejší úroveň nižších soutěží s tou dnešní?

Nechci být nějaký staromilec, ale byla vyšší. Tady bylo áčko, béčko, hrál každý. Teď dáme dohromady třináct lidí a jsme rádi. Navíc hrajou vlastně pořád ti stejní. V týmu jsou dva kluci starší o šest let než já… Není konkurence, nastupuje každý, kdo má nohy. A stejné je to i na dalších vesnicích. Proto šla úroveň logicky dolů.

Když jste končil profikariéru, byl jste ve Francii, trénoval jste Monako. Domů vás to zlákalo proč?

Počítal jsem s tím dlouho, jiná myslitelná možnost nebyla. A musel jsem do Smetanovy Lhoty. Že bych šel hrát na nějakou jinou vesnici? (směje se) To opravdu ne.

Slavie, pozor! Sparta má drajv



Ve Spartě začal velkou kariéru. I proto bedlivě sleduje její proměnu po výměně trenéra. „Prospěla,“ okomentuje Jan Koller fakt, že na začátku února přišel za odvolaného Václava Kotala Pavel Vrba. „Je vidět jeho rukopis. Už to není tak upracované. Styl se mi líbí - mají přímočarý tah na bránu a drajv.“



Rozjeli se i jednotlivci, kanonýr upozorní především na kapitána Dočkala. „Už je to zase ten starý dobrý Bořek, který je vidět ve finální fázi, “ pronese Koller. „Zvedli se hráči na ofenzivních místech, to je důležité. Slavia se ještě musí mít na pozoru,“ varuje do Edenu hlavního favorita ligy.