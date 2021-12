FOTBALOVÝ KVÍZ: Co víte o podzimní části mistrovské sezony v regionu?

Podzim na krajských fotbalových trávnících je nějaký čas minulostí, do startu jarních odvet je ještě daleko. Mnohé z toho, co se v první části soutěžního ročníku odehrálo, však zůstává v paměti fanoušků. A proto je tady silvestrovský a novoroční kvíz Deníku. Vyzkoušejte si, co se pamatujete z podzimních fotbalových bitev v Pardubickém kraji na profesionální, republikové, krajské i okresní úrovni.