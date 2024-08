Osa týmu se sice oproti minulým sezónám změnila, ale dvě opory zůstaly. Kapitán Řezníček tým vede. Když je třeba, střílí důležité góly a usměrňuje jinak mladé mužstvo. Obránce Michal Skwarczek budí respekt jak svou vizáží, tak příjmením a jen tak někoho za svá záda nepustí. Nebylo by dobré zapomenout ani na objev v brance. Jáchym Šerák předvádí fantastické výkony a Chrudimští se na něj mohou bezmezně spolehnout. Vždy se mužstvu hraje lépe když ví, že v bráně stojí skvělý brankář, než násada na koště. Když se do toho rozstřílí i útočník Látal, který do této sezony tolik příležitostí nedostával, vznikne z toho skvělý mix, který mužstvo katapultuje až do míst, o kterých se místním hráčům a divákům jen těžko mohlo zdát.

Asistenta novému trenérovi dělá bývalý dlouholetý kapitán týmu Ondřej Kessner, který v klubu působil jako hráč 14 let.

Klub, který hraje teprve 6. sezonu ve druhé nejvyšší soutěži a do té minulé se vždy umisťoval 10. nebo ještě hůře, udělal velký skok k tomu, aby se etabloval mezi zavedené značky českého profesionálního fotbalu. Pracuje s mládeží. Chce dávat šanci svým odchovancům a leží v ideální poloze v republice, takřka v jejím středu. Zároveň má výhodu, že na něj příliš “nefouká”, takže hráči mají klid, nejsou pod takovým tlakem (ani na záchranu, ani na postup) a mohou se stále zlepšovat.

Z Chrudimi se v posledních ročnících stěhují hráči i do klubů v první lize. Jejich následovníci v rudém chrudimském dresu k nim tedy mohou vzhlížet jako ke svým vzorům a o to více dřít a posouvat se.

Ne, Chrudim pravděpodobně nikdy nebude mistrem České republiky. Může ale být líhní talentů, pravidelně do nejvyšší soutěže posílat mladé hráče (nejenom) z regionu. Může se umisťovat v horních patrech druholigové tabulky a dělat radost svým fanouškům.

A to už za tu dřinu přeci stojí.