FK Chlumec nad Cidlinou – MFK Chrudim 0:1 po prodloužení (0:0, 0:0). Branka: 119. Petr Juliš. Rozhodčí: Raplík – Vodrážka, Slavíček. ŽK: 1:3 (Jakab – Drahoš, Tkadlec, Zíma). Diváci: 520. Chlumec n. C.: R. Petr – Finěk, Čížek, Kopáč (99. Jarkovský), Jakab – Krčál (90. Koubek) – Mahr (99. Lukič), Havlena (60. J. Labík), Samko (99. Novotný), T. Labík – Bastin. Chrudim: Zíma – Hašek, Drahoš, Tkadlec, Sokol (97. Juliš) – Dostálek (75. V. Řezníček), J. Řezníček, Kesner (75. Fišl), Čáp (60. Šplíchal) – Šípek (60. Rybička), Surmaj (60. Průcha).

„Jsme hodně zklamaní. Po celý zápas jsme měli více ze hry, kluci skvěle plnili taktické pokyny, ale bohužel nám chybělo to jediné – vstřelit branku. Hosté ji nakonec dali a tak vyhrál šťastnější. Bylo to kruté, vlastně jsme odehráli zbytečně třicet minut navíc. Věřím, že solidní návštěva neodcházela zklamaná z našeho výkonu, ale jen z výsledku,“ hodnotil duel chlumecký kouč Michal Šmarda.

Chlumec vs. Chrudim (0:1p).Zdroj: FK Chlumec n. C.

Po změně stran moc šancí k vidění nebylo a tak se šlo do třicetiminutového prodloužení. V něm domácí nejprve promarnili dvě možnosti ke skórování, načež v úplném závěru udeřilo na druhé straně. Chrudim poslal do dalšího kola střídající Petr Juliš, mladší bratr sparťana Lukáše Juliše.

Chlumečtí nastoupili proti druholigovému soupeři se dvěma posilami z pražské Dukly (Čížek, Jakab). Druhý jmenovaný hned ve 4. minutě hlavičkoval do břevna chrudimské branky. I nadále byli domácí o něco aktivnějším týmem. Hra se vyrovnala až ve druhé části prvního poločasu a ke slovu se dostal i favorit.

| Foto: FK Chlumec n. C.

Utkání 2. kola MOL Cupu mezi Chlumcem nad Cidlinou (ve světlém) a Chrudimí (0:1p). | Foto: FK Chlumec n. C.

Téměř sto dvacet minut pohárového duelu Chlumec vs. Chrudim diváci (520) marně čekali na gól. Ten přišel až v předposlední minutě prodloužení a vsítil ho hostující Petr Juliš. Favorit z F:NL tak díky nejtěsnější výhře 1:0 postupuje přes třetiligové mužstvo do třetího kola MOL Cupu a může se těšit na los.

