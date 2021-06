Jak jste viděl první zápas česká reprezentace proti Skotsku. Líbil se vám výkon?

První zápas na turnaji se mi docela líbil, byl jsem překvapený. Čekal jsem to trochu těžší, ale nutno říci, že jsme měli i dostatek štěstí. Skotové měli svoje šance, ale neproměnili je, a tak můžeme slavit dobrý vstup do turnaje. Je to důležitá výhra, která nás drží ve hře o postup.

Co ta rána Patrika Schicka? Fotbal sám hrajete…

Exklusivní gól! Hlavní tím, že se dokázal tak rychle zorientovat a z půlky to trefit. Když si to člověk postaví, tak to je něco jiného. Bylo to skvělé a hlavně důležité, moc hezký moment. Dost se o něm napsalo a myslím, že ještě napíše.

Vy jste to ve fotbale někdy takto podobně zkoušel? Vybavujete si to?

Nevybavuji si, že bych měl míč na půlce a gólmana takhle vysoko, to asi ne. Vím, že nám jednou šel soupeřův brankář na roh v poslední minutě, ale to jsme dovedli míč až do prázdné brány, i když byla možnost střílet z půlky. Neriskli jsme to. Možná někdy taková možnost byla, ale rozhodně jsem nebyl tak zorientovaný jako Schick a v tu chvíli mě to ani nenapadlo. (směje se)

Druhý zápas přijde s Chorvatskem, bude to o něčem jiném?

Očekávám zcela jiný zápas. Chorvati mají lepší mužstvo, první utkání se jim navíc nepovedlo a musí za každou cenu bodovat. Mají silnou generaci okolo Modriče a spol., která už na minulém mistrovství světa získala stříbrné medaile, budeme to mít strašně těžké. Chorvatsko bude držet balon a naši spíše spoléhat na brejky.

Postačí českému týmu ze zápasu s Chorvatskem bod, nebo se poženou za vítězstvím?

Vím, že se to prostě veřejně neříká, že hrajete na bod, ale myslím si, že naši reprezentanti k utkání přistoupí tak, aby neinkasovali a tu remízu uhráli. Když přijde brejk, určitě se budou snažit vstřelit gól, ale pokud ho dostanou, budou to prostě muset otevřít.

Chorvati prakticky musí, jak vy znáte jejich mentalitu z doby, co jste tam působil. Budou se za výsledkem rvát, co to půjde?

Každopádně. Chorvati jsou hrdí na svoje národní týmy, nejen ve fotbale, ale i v jiných sportech. Všichni reprezentanti se dokážou vyhecovat a dají do toho všechny, hvězdy táhnout za jeden provaz s celým týmem. Nejde jen o fotbal, berou to jinak a velmi prestižně. Chorvati budou hrát ve velkém nasazení, bojovnost a přístup všech je v každé reprezentaci na vysoké úrovni.

Jak vůbec podle vás sledují chorvatští fanoušci podobné akce? Je v pozoru celý národ?

Několik šampionátů jsem tam už zažil, už když jsem tam působil nebo jezdil jen na dovolenou. Fotbal je tam sport číslo jedna, prožívají to všichni. Sedí v kavárničkách či hospůdkách nebo na pláži se šálami a v dresech to velmi prožívají. Když se vyhraje, slaví, když ne, tak jsou velmi kritičtí. Je to nahoru dolů, ale prožívají to opravdu hodně.

Co vy osobně? Jak moc stíháte po zisku mistrovského titulu s Plzní sledovat EURO?

Já mám teď volno, takže odpočívám a čas na zápasy mám dostatek. Vidím jich hodně, i když některé méně zajímavé vynechávám. Až budou vyřazovací zápasy, to už se od nich neodlepím. (směje se).

Jak utkání Česko – Chorvatsko dopadne?

Hrozně bych si přál, aby to skončilo třeba remízou, ale myslím si, že Chorvati vyhrají 2:1. Za nás by si střeleckou formu mohl udržet Patrik Schick, ale asi se prosadí někdo jiný – vidím to třeba na Jakuba Jankta.