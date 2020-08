TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE

Tomáš Jirsák, trenér: „Fotbal hrajeme pro fanoušky a proto je chceme bavit dobrým ofenzivním fotbalem.“

Změny v kádru – příchody: Daniel Uher (Cerekvice), Petr Jeníček (Jirny), Patrik Chleboun (Ústí nad Orlicí), Jan Novák (Vysoké Mýto).

Odchody: Petr Vomáčka (Morašice).

TJ SOKOL KUNČINA

Jan Šejnoha, předseda: „Do podzimu vstupujeme s cílem pohybovat se do pátého místa. Letní příprava byla trošku komplikovanější, protože někteří hráči jsou přes týden pracovně pryč, takže se trénovalo v menším počtu, než byla naše představa.“

Změny v kádru – příchody: Lukáš Vykydal (Mladějov), Lukáš Pospíšil (Moravská Třebová).

Odchody: Daniel Tisovský, Adam Kalina (oba Mladějov na Moravě).

TJ SOKOL LIBCHAVY

Tomáš Abt, trenér: „Pokusit se hrát v horní polovině tabulky a předvádět útočnou hru.“

Změny v kádru – příchody: Svoboda (Rybník).

Odchody: Hůlka (Semanín), Poláček (Kerhartice), Rejent (Sopotnice).

SK SLOUPNICE

Tomáš Lesák, trenér: „S mužstvem se teprve seznamuji, neboť jsem u něj krátce, ale stačil jsem poznat, že v kabině panuje dobrá nálada, je tu dobrá parta. Pevně věřím, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky a diváky bavit dobrým fotbalem. Doma vyhrávat a hlavně aby to hráče samotné bavilo, což je na amatérské úrovni důležité.“

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Miroslav Bednář, trenér: „Dlouhý tréninkový proces bez soutěžního utkání byl pro hráče složitý, ale věřím, že chuť jim chybět nebude. Doufám, že prodají, co natrénovali, a že budeme předvádět kvalitní fotbal s dobrými výsledky. O sportovních cílech je předčasné hovořit, avšak v lepší polovině tabulky bychom se měli pohybovat.“

Změny v kádru – příchody: Jakub Šumpík (Horní Jelení), Filip Vaníček (Letohrad), Lukáš Kuklík (Žamberk), Filip Tomek, Filip Faltus (z dorostu), Jan Kyllar, Jan Uher (návrat po zranění).

Odchody: Adam Barnet (Těchonín), Matěj Mikula (Dolní Čermná), Jan Šlahora (dlouhodobé zranění).

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD B

Jan Kabrhel, sekretář „Cíl je tradiční, zajistit si co nejdřív klidný střed tabulky a umožnit hráčům, kteří se nevešli do sestavy áčka, aby byli herně vytížení. Realizační tým zůstává stejný, v kádru jsou vlastně všichni,kteří se nevejdou do prvního mužstva. kádru áčka. V přípravě nenastalo nic, co by nás překvapilo. Po koronavirové fotbalové dietě přišlo období dovolených a malá účast na trénincích, ale v tom nejsme pravděpodobně osamoceni.“

Změny v kádru – příchody: Pohorský (Litomyšl).

Odchody: nikdo.

TJ SOKOL POMEZÍ

Zdeněk Stoklásek, sekretář klubu a vedoucí mužstva: „Hlavně chceme odehrát sezonu pokud možno v klidu a vyhnout se starostem se záchranou. Dalším úkolem bude vítězit před tradičně náročným domácím publikem, které nám umí dát svoje roztrpčení z porážek najevo. V přípravě jsme vyzkoušeli opravdu široký kádr, abychom zjistili, kdo na I. B třídu bude mít a kdo ne. Budeme se snažit zapojit také nadějné kluky z dorostu, protože za rok bychom naši sestavu rádi výrazněji omladili.“

Změny v kádru – příchody: Čejka (Dolní Újezd), Červený, Horníček, Hlavsa (z dorostu).

Odchody: Leinweber (Rohozná).

TJ SEMANÍN

Miroslav Švihálek, trenér: „Cíl Semanína do nové sezony je hrát do pátého místa, nejlépe o medaile. Podařilo se nám udržet kádr z nedokončeného jara a vrátil se po letech David Krása z Opatova.“

Změny v kádru – příchody: David Krása (Opatov)..

Odchody: nikdo.

TJ SOKOL OPATOVEC

Jiří Valta, trenér: „Se stavěním vzdušných zámků jsem opatrný, a to především s přihlédnutím k tomu, jak vypadala naše letní příprava, se kterou nejsem po koronavirové přestávce kvůli špatné účasti hráčů spokojen. Snad se to zlepší v mistrovské sezoně. Určitě nechceme zabřednout do záchranářských problémů, ale teprve úvodní zápasy nového ročníku napoví, jak na tom budeme.“

Změny v kádru – příchody: L. Jukl, Kubík (Svitavy), O. Petr (Polička).

Odchody: Dvořáček (Křenov), Sauer (Rohozná), Chvála (ukončení hráčské činnosti).

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Ondřej Mrázek, předseda: „Cílem Březové pro nový ročník je jednoznačně přání, abychom se pohybovali v klidných vodách tabulky a měli k dispozici pokud možno všechny hráče, kteří v loňském roce měli zdravotní problémy. Kádr se nám oproti loňské sezoně příliš nezměnil. Dorostli nám někteří hráči z vlastní líhně dorostu a také jsme konečně dotáhli přestup Filipa Roshana z Opatovce, o kterého jsme stáli již dříve. V rámci letní přípravy odehrálo naše mužstvo několik přípravných utkání, která ve větší míře dopadla dobře. Myslím si proto, že bychom s předvedenou hrou mohli v nastávajícím soutěžním ročníku důstojně obstát.“

Změny v kádru – příchody: Rybnikář, Svoboda) (z dorostu), Roshan (Opatovec).

Odchody: nikdo.

FO TJ LANŠKROUN B

Radim Šišan, trenér: „Cílem je uhrát dostatek bodů v podzimní části soutěže pro jarní odvety. K tomu budeme využívat spolupráce s A týmem a zapojení talentovaných dorostenců.“

Změny v kádru – příchody: Jakub Ptáček (Žichlínek), Jakub Svoboda (Česká Třebová), Jiří Kulaxidis (Lichkov).

Odchody: nikdo.

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B

Petr Matoušek, sekretář: „V první řadě je naším cílem účinná spolupráce s A týmem. Úkolem B mužstva je vytvářet podhoubí pro áčko, proto zapojujeme jak do přípravy, tak poté do soutěže, co nejvíce místních odchovanců. Příchodem koučů Karla Procházky a Tomáše Hrdloviče došlo ke spojení obou družstev do jednoho celku. Kádr zůstal pohromadě a cílem trenérů je konečně uspět.“

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: Pospíšil (Kunčina).

FOTBAL ŽICHLÍNEK

Jan Kačer, trenér: „Cílem našeho týmu je pokusit se udržet v soutěži, stejně jako tomu bylo v minulé sezoně, kde jsme se sice zachránili, ale nebylo to sportovní cestou, kdy všechny soutěže byly předčasně ukončeny z důvodu celosvětové pandemie Covid-19. Cíl je to nelehký vzhledem k probíhající přípravě, kde nás potkala zranění opor, a to si i přinášíme do začátku sezony. Přesto týmu věřím, že se bude statečně rvát o každý bod a na konci při závěrečném sčítání budeme na místech, která budou znamenat setrvání v soutěži.“

Změny v kádru – příchody: Radek Výmola (Nedvězí) – přestup.

Odchody: Jakub Ptáček (Lanškroun), Tomáš Heger (pracovní vytížení), Lubomír Vaculík (dlouhodobé zranění).

TJ SOKOL BYSTRÉ U POLIČKY

Vlastimil Oravec, trenér: „Chtěli bychom se v krajské soutěži, kterou hrajeme po sedmnácti letech, udržet. Věřím, že to bude v našich silách. Na co budeme reálně stačit, to ukáže samotný průběh sezony, ale pokusíme se urvat co nejvíce bodů. Do soutěže jdeme bez podstatnějších změn v kádru.“

Změny v kádru – příchody: nikdo.

Odchody: nikdo.