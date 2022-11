Výkon týmu bych zhodnotil na výbornou. Hlavně jsem rád, že jsme splnili roli favorita a poradili jsme si se soupeřem bez větších problémů, narozdíl třeba od Nasavrk pár kol dozadu. Vzadu byla nula a to je taky důležité! Takže bych chtěl pochválit celý tým, protože i přes nějaké absence byl výkon určitě dobrý.

Dosud jste na podzim vyhráli osm z dvanácti zápasů, jaká porážka vás mrzí nejvíce a proč?

Jednoznačně nejvíc nás mrzí zápas v Nasavrkách, protože tam jsme vedli 3:0 v poločase a ten zápas jsme prostě měli zvládnout. Druhý poločas jsme nezvládli, nechali jsme se unést a to vyústilo v soupeřovy čtyři góly a naši porážku.

Na Opatovice nyní ztrácíte tři body, bude jarním cílem porvat se o postup do A třídy?

Zatím jsme o postupu s týmem moc nemluvili, ale rvát se o první místo určitě budeme! Opatovice očekáváme první kolo na jaře u nás a zadarmo jim to rozhodně nenecháme. Tři body nejsou ztráta, která by nešla dohnat, musíme jen doufat, že Opatovice třeba taky někde ztratí. Tím bych jim chtěl i pogratulovat, protože na to, že postoupili, tak zažívají podle mě parádní jízdu. Rozhodně to s nimi ještě nebude jednoduchá bitva, ale do konce sezóny času dost a my uděláme pro výhru před domácím publikem maximum.

Jak vy vnímáte vaše osobní výkony v letošní sezoně? Jste spokojen?

Zatím docela ano, ale velkou zásluhu na tom mají i spoluhráči! Díky nim se cítím na hřišti momentálně dobře, máme dobrou partu a věřím, že i dobrý, mladý tým na případný postup!

Společně s Jiřím Kopeckým a Matějem Hanovcem jste se třinácti brankami na prvním místě střeleckých tabulek. Těší vás to? Sledujete statistiky?

Určitě mě to těší, kdybych nespaloval tolik gólovek, tak to mohlo být třeba ještě o něco lepší (směje se). Občas na statistiky kouknu, jak si vedu já, ale i jak si vede Kopejda (Jiří Kopecký, pozn. aut.). Jsem rád, že se zase trošku rozstřílel a že se můžu rvát o první místo s kanonýrem jako je on. Myslím, že je to s ním dobrá rivalita. Vidíme se celkem často, tak ho můžu aspoň trošku “pošťuchovat” (směje se).

V loňské sezoně jste hrál za Hlinsko divizi, nyní jste zpět ve Slatiňanech. Není to krok zpět?

Je to určitě krok zpět, ale měl jsem hodně práce, fotbal a dojíždění do Hlinska jsem moc nezvládal. Po odchodu nynějšího trenéra, který mě tam přivedl, jsem se rozhodl že bude lepší se vrátit a pomoct klukům ve Slatiňanech. Tady se také udály nějaké změny a myslím, že momentálně to šlape ve Slatiňanech, jak má a já jsem moc rád, že toho můžwu být součástí!

Jaké máte fotbalové plány do budoucna? Pokukujete vy osobně po vyšších soutěžích?

Osobně se momentálně nikam nehrnu, nějaké nabídky byly už v létě, ale jak jsem říkal, jsem rád ve Slatiňanech, s klukama mě to baví, daří se nám a za to jsem moc rád. Ostatně o tom fotbal je.

V posledním zápase podzimu míříte do Rváčova. Jasným cílem je získat na půdě nováčka tři body?

Ve Rváčově to nebude jednoduché, ale musíme tam nechat všechno a nedopustit, aby nám Opatovice opět odskočily. Takže ano, cíl je jasný, odvézt ze Rváčova tři body a udělat si pořádnou žízeň před rozlučkou, kterou máme právě v sobotu (směje se).