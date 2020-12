Kandidaturu do nejvyšší funkce oznámil Roman Žďárský (46), kterého veřejnost zná z dlouholetého působení v TJ Sokol Libchavy. Do regionu chce přinést změnu a je přesvědčen o tom, že o ni bude na Ústecku zájem.

Rozhodl jste se po osmi letech opět kandidovat do funkce předsedy VV OFS Ústí nad Orlicí. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Svoji kandidaturou chci pomoci fotbalu jako celku, ne jenom v našem okrese. Velice rád bych nastartoval změnu pohledu veřejnosti na fotbal. V případě, že se nám povede volby vyhrát, ukážeme směr a možnost ostatním okresům, že to zkrátka půjde změnit.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, nejvíce vadí?

Fotbal mám rád a dělám pro něho první poslední. Věnuji se dětem, dospělým, správcovství, prostě všemu, co s ním souvisí. Vadí mi věci, které mi vadily vždycky. Nerozumím, proč fotbal ve všech jeho sférách řídí skupina lidí, která z něho má nebo měla jako jediná finanční prospěch. A to jsou rozhodčí. Neříkám, že všichni rozhodčí jsou špatní. Ale proč ho musí řídit v každém okrese? Oni nám ten fotbal prostě sebrali a teď je správný čas, kdy si ho chceme vzít zpět.

Když sledujete současnou aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR, jaké jsou z ní vaše pocity?

Je mi z toho velice smutno. Z mého pohledu je to věc, která konečně praskla. Už naše babičky říkaly, že na každou svini se vaří voda. Čím je ta svině větší, tím déle se musí vařit. A tady už vře. Je potřeba říci, že o tom co se dnes píše, jsem věděl už před osmi lety. Věděl jsem, že ten, jehož jméno se nevyslovuje (smích), řídí fotbal na úrovni třetí ligy a divize, ale to není pro zasvěcené ve fotbale vůbec žádná novinka. Všichni to víme, jenom nebyly síly a smysl se v danou chvíli proti tomu postavit.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich jako člověk, který se ve fotbale angažuje, hlavně slibujete?

Naše okresní volby jsou jako jedny z prvních plánovány na 2. ledna, k termínu se vyjadřovat nebudu. Vím, že celá fotbalová veřejnost čeká, jak to dopadne v Ústí nad Orlicí a o dva dny později v Pardubicích. Pokud to bude ve prospěch fotbalu a podaří se nám vyhrát, tak věřím, že se spustí ještě větší lavina než nyní. Věřím, že se fotbal dostane na správnou kolej a že budeme schopni začít fotbal očišťovat. Bude dlouho trvat, než se to podaří. Pevně doufám, že se seberou zástupci všech fotbalových klubů a vyberou kandidáty, kteří nenabízejí nakloněnou rovinu.

Chcete přinést změnu do okresního fotbalu. Ve kterých oblastech cítíte, že je tato změna potřeba nejvíce?

Ve skutečnosti je to tak, že většině klubů hrajících okresní soutěže stačí, když jim OFS rozlosuje soutěž a pošle na utkání rozhodčí. Nic jiného v podstatě nepotřebují, nic jiného ale ani z OFS nedostávají. Největší zájem o okresní fotbal je právě teď před volbami, tedy pouze jednou za čtyři roky. Vrátím se k rozhodčím. Devadesát procent z nich chodí o víkendu pískat, od pondělí do pátku mají volno. My, co jsme na hřištích od pondělí do neděle, nemáme převážně čas zapojovat se do okresních výkonných výborů a podobně. Oni ten čas mají, jsou zvoleni, ale dělají skutečně jen to minimum k tomu, aby soutěže běžely. Mě chybí nadstavba, udělat něco navíc ať u dětí nebo dospělých. Já bych ji tomu chtěl dát, věnovat okresu něco navíc, a to je práce. Je hromada klubů, které potřebují pomoci třeba s dotacemi, zjistil jsem, že některé z nich ani nepodávají žádosti, protože si s tím neví rady a nemají na to sílu. Chybí mi v okrese komunikace a především respekt.

Objevují se iniciativy na očištění jména fotbalu, ať Fotbalová evoluce či další. Líbí se vám, co plánují a říkají?

Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Ti lidé se snaží vzbouřit okresy proti stávajícímu vedení, ale v danou chvíli se jedná pouze o okresy. Co se bude dít nahoře nikdo neví, nikdo z těchto iniciativ oficiálně nevystoupil, že bude kandidovat na předsedu Výkonného výboru FAČR. Ano, dělají dobrou práci, ale že by se se mi líbilo, co plánují? To nemohu říci, protože zatím nic neplánují a říkají to, co říkám sám: Pojďte změnit okres a dál se uvidí.

Marná sláva, téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte třeba s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a z těchto pozic se „vymetli“?

Rozhodčí neodmyslitelně patří do fotbalu a pro mě i do výkonných výborů a komisí. Nemám problém volit rozhodčího do VV, pro mě je zásadní, že chci volit člověka, ať je to rozhodčí nebo kdokoli jiný, kterému věřím. To pro mě znamená, že je to slušný a čestný člověk. I v mém týmu je několik rozhodčích, ale s nimi to máme nastaveno tak, že se chtějí angažovat jako členové komisí, nicméně do nejvyšších funkcí s nimi v okrese nepočítám. Takto jsme se spolu domluvili.

Všichni se shodnou na tom, že na jakoukoli změnu jsou potřeba především lidé. Máte kolem sebe lidi, kteří jsou odhodlaní jít do toho s vámi?

Když jsem se rozhodoval, jestli kandidovat, přišel jsem nejprve na to, že v okrese cítím potenciál. Nabídl jsem se nejprve, že pomohu sehnat uchazeče na pozici předsedy, ale možní adepti odmítli, takže jsem souhlasil, že do toho půjdu sám. A ze svého týmu jsem mile překvapen. Mám kolem sebe přibližně patnáct lidí, se kterými se připravujeme na volby, a velice mě těší, že tam jsou kluci o generaci mladší než já. V tom vidím velkou naději pro fotbal v okrese do budoucna.

Vnímáte v předvolebním období při komunikaci s fotbalovým hnutím, že v regionu touha a poptávka po změně skutečně existuje?

Jsem si jistý, že zájem o změnu je velký. Bohužel se ještě najdou kluby, které by zájem o změnu měly, ale současně mají strach, co se stane, bojí se otevřeně vystoupit se svým názorem. Nicméně poptávka tu stoprocentně je.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Pozitivní nálada ve fotbale dnes určitě není a aby byla, to bude záležet především na volbách. Věřím tomu, že po případné změně se nakloněná rovina začne narovnávat. V období, kdy na nás každý týden vyskakuje nový skandál, to zatím není možné. Po volbách na Strahově se situace určitě uklidní. Potom nejspíše nastane čas, kdy začneme pracovat na očišťování slova fotbal před veřejností. Jsem přesvědčen, že se nám to do dalších voleb povede.