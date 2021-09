OFS PARDUBICE – okresní přebor – 16.30: Moravany B/Dašice – Mikulovice (hř. Moravany), Přelouč B – Sezemice, Křičeň – Dříteč, Bukovka – Ostřešany. III. třída – 16.30: Holice B – Ostřetín. IV. třída Holicko – 16.30: Paramo Pardubice – Horní Ředice B, Mnětice – Starý Mateřov B. IV. třída Přeloučsko – 16.30: Újezd B – Srch B, Staré Čívice – Selmice, Přelovice B – Kojice, Tetov B – Zdechovice, Lipoltice/Přelouč C – Choltice B (hř. Lipoltice).

DIVIZE – skupina C – 17.00: Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 17.00: Radiměř – Boršov, Opatov – Morašice, Hradec nad Svitavou – Horní Újezd, Borová – Jevíčko (hř. Telecí), Mladějov – Dolní Újezd B. III. třída – 17.00: Třebařov – Staré Město, Koclířov – Městečko Trnávka, Sebranice – Moravská Třebová C, Čistá – Vendolí.

DIVIZE – skupina C – 17.00: Trutnov – Vysoké Mýto, Letohrad – Poříčany.

Zajímavý fotbalový zážitek slibuje třeba třetiligová bitva Živanic proti Chlumci nad Cidlinou. Na programu je také souboj Třebových na českomoravském pomezí, dvojité derby Chrudimska v krajském přeboru v Luži a Proseči nebo ve stejné soutěže atraktivní vystoupení Lanškrouna na půdě zatím stoprocentních Horních Ředic. Zkrátka kdo ze sportovních fanoušků se hodlá vydat do hledišť stadionů, má více než pestrý výběr.

POZVÁNKA. První a druhá liga sice čerpají reprezentační přestávku, o amatérských soutěžích to však neplatí ani omylem. Ty se řítí plnou parou vpřed i o prvním zářijovém víkendu.

