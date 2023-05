Kam na fotbal v Pardubickém kraji

POZVÁNKA: Tak snad to konečné klapne, nadcházející víkend ukáže fotbalistům i divákům příznivější tvář, co se počasí týká, a program napříč republikovými, krajskými i okresními soutěžemi se odehraje bez komplikací. Bylo by to záhodno, protože fanoušci mohou opět vybírat z atraktivní nabídky.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa