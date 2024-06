/POZVÁNKA/ Poslední mistrovský fotbalový víkend v regionálních soutěžích fanouškům nabídne dva hlavní taháky. Divizní derniéra v Ústí nad Orlicí měla být příležitostí k postupovým oslavám Jiskry. Což o to, ona možná nakonec i bude, nejdříve to však z pohledu ústeckých fotbalistů musí všechno dobře dopadnout.

SK Vysoké Mýto vs. MFK Trutnov. | Foto: Radek Bis

Na druhé Benátky nad Jizerou mají po týden staré porážce 0:1 z jejich hřiště nejtěsnější náskok jednoho bodu. Ten s jistotou udrží, pokud v sobotním odpoledni porazí na domácí půdě pátý Turnov. Pokud by se jim to nepovedlo, a na to snad raději nemyslet, dostal by středočeský rival, jenž hraje souběžně v Dobrovici, šanci, s jakou sám snad ani nepočítal.

O titulu krajského přeborníka se bude rozhodovat v přímém střetu dvou nejlepších celků sezony, což v poslední době nepamatujeme. Výhodu domácího prostředí budou mít Horní Ředice, výhodu aktuálně lepšího tabulkového postavení hosté ze Svitav, kterým bude k prvnímu místu stačit remíza. O jednu trofej přitom přišli dost smolně ve finále Poháru hejtmana, v němž padli v penaltovém rozstřelu, a podobně hořké pocity by ve svém druhém „finále“ této sezony neradi opakovali…

FORTUNA DIVIZE – skupina C

Sobota 10.15: Letohrad – Velké Hamry, Chrudim B – Vysoké Mýto (hř. V Průhonech). Sobota 10.30: Spoje Praha – Hlinsko. Sobota 17.00: Ústí nad Orlicí – Turnov.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 15.00: Lázně Bohdaneč – Lanškroun. Sobota 17.00: Horní Ředice – Svitavy, Prosetín – Pardubičky, Třemošnice – Holice, Heřmanův Městec – Choceň.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Pátek 17.00: Srch – Dražkovice. Sobota 10.15: Dříteč – Roveň. Sobota 15.00: Křičeň – Starý Mateřov, Chvojenec – Mikulovice. Neděle 17.00: Újezd – Sezemice, Ostřešany – Rohoznice, Pardubičky B – Holice B.

III. třída

Sobota 13.00: Valy – Dašice. Sobota 13.30: Horní Ředice B – Lázně Bohdaneč. Sobota 14.00: Přelovice B – Opatovice nad Labem B. Sobota 17.00: Dašice – Býšť, Choltice B – Paramo Pardubice. Neděle 17.00: Staré Hradiště – Nemošice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Pátek 17.00: Slatiňany B – Dřenice. Sobota 14.00: Křižanovice – Tuněchody, Horní Bradlo – Miřetice. Sobota 17.00: Bítovany – Nasavrky, Chroustovice – Vítanov, Kočí – Kameničky, Chrast – Heřmanův Městec B.

III. třída skupina A

Sobota 17.00: Ronov nad Doubravou – Trhová Kamenice. Neděle 17.00: Bořice – Orel, Dřenice B – Svídnice, Zaječice – Prachovice/Míčov.

III. třída skupina B

Pátek 18.00: Miřetice B – Svratka. Sobota 15.00: Svratouch B – Ctětín. Sobota 16.00: Krouna – Holetín. Neděle 17.00: Vraclav – Jenišovice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Pátek 17.30: Dolní Dobrouč – Choceň B. Sobota 10.00: Žichlínek – Sopotnice. Sobota 13.00: Brandýs nad Orlicí – Řetová. Sobota 16.00: Mistrovice – Libchavy, Tatenice B – Kerhartice. Sobota 17.00: Albrechtice – Rybník.

III. třída

Sobota 16.00: FC Jiskra 2008 B – Kunvald (hř. Červená Voda), Boříkovice – Libchavy. Sobota 17.00: Rudoltice – Dolní Čermná. Neděle 12.00: Černovír – Dolní Třešňovec (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Klášterec nad Orlicí – Těchonín.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Pátek 18.00: Dolní Újezd B – Opatov. Sobota 17.00: Vendolí – Třebařov, Cerekvice nad Loučnou Horní Újezd, Mladějov – Morašice, Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou, Polička B – Jevíčko (hř. Rohozná), Boršov – Němčice.

III. třída

Sobota 14.00: Čistá – Koclířov, Kunčina B – Městečko Trnávka, Radiměř – Linhartice.