Aby stoprocentně platil, musí být splněny dvě zásadní podmínky. Všechny kluby se musí přihlásit do těch soutěží, v nichž jsou oprávněny startovat, a kluby, které si vybojovaly právo postupu do vyšší soutěže, jej využijí.

Což, jak minulost ukázala, není zdaleka samozřejmostí a nelze vyloučit další pohyby v soutěžích, jejich doplňování a podobně.

SOUTĚŽE ŘKČ

Základním faktorem, který ovlivňuje pohyby napříč soutěžemi, je sestup dvou klubu z Fortuna:Národní:ligy do České fotbalové ligy (FK Ústí nad Labem a Viktoria Žižkov).

Do druhé ligy se posunou vítěz Moravskoslezské fotbalové ligy (Sigma Olomouc B) a lepší tým z kvalifikačního dvojutkání mezi vítězi skupin ČFL (aktuálně FC Loko Vltavín a SK Zápy). Samozřejmě za předpokladu, že obdrží licence pro start ve F:NL.

Z třetí ligy do divize sestupují celkem čtyři družstva, po dvou z každé skupiny. Jedním z nich je vyloučený Slavoj Vyšehrad ve skupině A. V béčku je k sestupu odsouzená Jiskra Ústí nad Orlicí, na druhého Černého Petra po porážce na půdě FK Pardubice nejvážněji aspiruje Slovan Liberec B.

Z divize do ČFL postupují vítězové tří skupin, kde je situace relativně přehledná. Aktuálně vedoucí celky skupiny A (FC Robstav Přeštice) a C (SK Sparta Kolín) mají výrazný náskok, největší boj se čeká ve skupině B, kterou vede FK Baník Most-Souš.

Do krajských přeborů z divize sestoupí celkem deset družstev, tedy poslední tři z každé skupiny a tým s nejhorší bilancí z třináctých míst.

Z východočeských zástupců ve skupině C jsou ve složité pozici TJ Dvůr Králové nad Labem (13., 24 bodů) a FK Náchod (12., 28). Zástupci Pardubického kraje jsou nyní mimo bezprostřední nebezpečí.

KRAJSKÉ SOUTĚŽE

Na to, jak se vyvine situace v divizi, samozřejmě s napětím čekají účastníci krajských soutěží, jelikož dle počtu sestupujících z divize, se odvíjejí postupové a sestupové počty v nižších třídách.

Pardubicko:

Naděje, že z divize do krajského přeboru nikdo nespadne, je více než reálná. Na tom, že krajský přeborník má právo postupu do divize, se nic nemění a lze jen věřit, že bude tentokrát využito. Nejblíže k prvnímu místu má MFK Chrudim B.

Z krajského přeboru do I. A třídy sestoupí dva celky, které se budou rekrutovat z trojice TJ Luže (4 body), TJ Sokol Rohovládova Bělá (8) a FK Proseč (12).

Z I. A třídy, a to je jistá věc, postupují do krajského přeboru její suveréni: FC Libišany a SK Lázně Bohdaneč. Ve hře je však při nesestupu z divize ještě třetí postupové místo a k němu má v tenhle moment nejblíže FK Přelouč.

Sestupovat z I. A třídy budou dva týmy a závěr sezony rozhodně nebude pro slabé povahy. Posuďte sami: Sokol Rosice nad Labem 13 bodů, 1. FC Žamberk 16, SK Zámrsk 20, SK Polička 21, TJ Svitavy B 23. Tady bude mít význam každý získaný bod a možná i vstřelený gól. A všechno bude tím více „horké“ i proto, že na mužstva z ohrožené skupiny čeká řada vzájemných střetů.

Krajský masakr

O tom, co všechno je ve fotbale možné, svědčí aktuální situace ve středních Čechách. Z tamního krajského přeboru hrozí sestup devíti (!!) družstev, z I. A třídy dvanácti a z I. B třídy devatenácti. Důvod? Středočeský kraj má v divizích sedm klubů na sestupových pozicích… Pojem klidný střed tabulky tam jaksi ztratil význam…

Při variantě, že nikdo z Pardubického kraje nesestoupí z divize, postoupí ze dvou skupin I. B třídy celkem tři celky. Tedy vítězové, což je v béčku s jistotou Sokol České Heřmanice a v áčku téměř s jistotou FK Junior Skuteč. K této dvojici se přidá tým s lepší bilancí z druhých míst a tři kola před koncem to vypadá takto: SK Sokol Prosetín (49 bodů) – TJ Jablonné nad Orlicí (50).

Sestup do okresního přeboru postihne rovněž celkem tři družstva. Zatímco v áčku je jasno o osudu FK Kameničky, tak v béčku zuří tuhý boj o únik z posledního místa mezi TJ Sokol Bystré (14 bodů) a Fotbalem Žichlínek (12).

I tady platí, že sestoupí poslední mužstva z obou skupin a horší ze třináctých míst. Třináctý celek skupiny A Sokol Chvojenec je na tom nyní lépe (18 bodů).

Královéhradecko:

Podobná situace je samozřejmě také na Královéhradecku. Vše se má tak, že v případě záchrany kompletního divizního tria (Trutnov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem) z krajského přeboru jeden tým postoupí (jistotu již má RMSK Cidlina Nový Bydžov) a jeden spadne do I. A třídy (zde je jistým sestupujícím FK Černilov).

S každým počtem sestupujících zástupců regionu z divize se zvyšuje počet sestupujících také z kraje. Diviznímu triu tak nejvíc fandí aktuálně patnáctý FK Vysoká nad Labem (25 bodů) a čtrnáctá TJ Jiskra Hořice (28).

Z I. A třídy do přeboru postupují dva celky. SK Solnice už vítězství v soutěži oslavila, na druhém místě je blízko SK Týniště nad Orlicí (62 bodů), které ještě teoreticky může ohrozit SK Česká Skalice (56).

Sestup do I. B třídy nemine patnáctý TJ Sokol Nepolisy, který se přidá k po podzimu odstoupivšímu oddílu z Velkého Poříčí. I kdyby jeden divizní tým z Královéhradecka spadl, stále by se sestup z I. A třídy týkal jen dvou mužstev. Pouze v případě, že by sestoupily Dvůr Králové nad Labem i Náchod, musel by se pakovat ještě třetí odspodu – v tomto případě SK Třebechovice pod Orebem.

Co se I. B třídy týče, postup o soutěž výš si zajistí vítězové obou skupin (TJ Sokol Železnice a nejspíš TJ Sokol Třebeš B), pokud divize níž nesešle krajského reprezentanta, postoupí i lepší z druhých míst (blízko je TJ Sokol Stěžery). Sestup čeká v každé skupině na dva nejslabší celky, pouze v případě neúspěchu krajských zástupců v divizi by se počet sestupující o jeden, maximálně dva celky navýšil.

Ohrožené celky v I. B třídě - skupina A: 12. místo FC Spartak Kobylice (18 bodů), 13. TJ Jiskra Kocbeře (17), 14. TJ Baník Žacléř (16). Skupina B: 10. místo TJ Baník Vamberk (29 bodů), 11. TJ Sokol Malšovice (27), 12. TJ Sokol Lípa nad Orlicí (25), 13. TJ Sokol Hejtmánkovice (20), 14. SK Smiřice (5 - jistý sestup).