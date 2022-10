Léta letoucí platili fotbalisté Lanškrouna v krajském přeboru za jistotu. Pohybovali se pravidelně na předních pozicích, není to tak dávno, co v celé soutěži triumfovali. Letošní podzim je ovšem zastihl v trablech, jež prozatím vyvrcholily domácím nezdarem v souboji s nováčkem z Přelouče. Byl to pátý ošklivý „korálek“ na aktuální šňůře lanškrounských porážek a na takhle negativní sérii by si možná nevzpomněli ani tamní fotbaloví pamětníci. Ani navrátilec do sestavy kouče Hrabáčka Petro Savych nepomohl, ba právě naopak, neboť byl po druhé žluté kartě vyloučen. Hosté početní výhodu v závěru využili a Březina jim proměněným pokutovým kopem zajistil překvapivé tři body. Velmi zajímavý fotbalovo-hokejový dvojboj měli možnost sledovat fanoušci v Moravské Třebové. V pátek hokejisté Slovanu podlehli v zápase krajské ligy České Třebové, hned o den později na sebe narazili fotbaloví reprezentanti obou Třebových. A „pomsta“, dá-li se to tak říci, byla sladká. Smírné skóre 1:1 zlomil ve prospěch domácích Smékal po hodině hry a těsně před koncem následovala pojistka do otevřené obrany. Když poslal třemošnický Ondřej Vančura balon v průběhu druhého poločasu do vlastní sítě, prohrával jeho tým se Svitavami 0:2 a pomalu se loučil s ambicemi na slušný výsledek. Jenže hned vzápětí přišel kontaktní gól naděje, domácí vycítili šanci a tu zhmotnil ve vyrovnávací trefu nestárnoucí Jiří Šebek.