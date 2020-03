AKTUALIZACE: Výkonný výbor PKFS dále ruší veškerá mistrovská utkání krajského přeboru mužů a krajského přeboru dorostu rozepsaná na víkend 14. – 15. března 2020. O dalším průběhu soutěží včetně náhradních termínů budou kluby včas informovány. Děkujeme za pochopení mimořádných opatření v mimořádné situaci.

„Budeme moci pustit kolem 50 – 60 diváků. Pak bude stadion nekompromisně uzavřen,“ vyhlásil klub z Heřmanova Městce před zápasem s Českou Třebovou. Zeptali jsme si i dalších organizátorů víkendových duelů.



1. Co říkáte nařízení Bezpečnostní rady státu ohledně pořádání hromadných akcí v době koronaviru?

2. Jak budete postupovat? Odehrajete utkání striktně bez diváků, nebo do areálu povolenou kvótu pustíte? V tom případě podle jakého klíče budete vybírat?

SK PARDUBIČKY

Tomáš Mrázek, sekretář

1. S nařízením Bezpečnostní rady státu bohužel nic neuděláme a nezbývá nám nic jiného než ho respektovat. Osobně si myslím, že stanovený počet účastníků akce, který nesmí překročit číslo 100, je přísný a přehnaný. Přece jen, když si spočteme hráče jednotlivých týmů, činovníky, pořadatele, rozhodčí atd., tak moc prostoru nám pro samotné diváky, pro které to koneckonců hrajeme i na této úrovni, nezbývá. Rozumím tomu, že panují obavy z možného šíření nákazy, ale to bychom pak nesměli nikam…

2. Pokud nedojde k úpravě počtu účastníků na akcích, zůstane brána našeho stadionu o víkendu uzamčena a zápasy odehrajeme bez diváků. Nedovedeme si totiž vůbec představit, že bychom museli aktéry utkání počítat a při 101. říct: Promiňte, vy už sem nesmíte! Z tohoto důvodu zároveň prosíme naše fanoušky, ale zároveň příznivce našich soupeřů, aby naše rozhodnutí respektovali a na stadion v tomto případě nejezdili. Definitivní rozhodnutí klubu veřejnosti sdělíme v pátek prostřednictvím webu a zároveň facebooku.

TJ SOKOL MORAVANY

Josef Hynek, sekretář

1. Souhlasíme s nařízením Bezpečnostní rady státu a uvidíme, zda se ještě nezmění do konání mistrovského utkání. Může totiž přijít nařízení, které ho úplně zakáže. V tomto případě doufáme, že se pouze odloží na jiný termín. Uvádím ideální variantu, protože nikdo nyní neví, co se vlastně bude dále dít, zda se soutěž vůbec dohraje…

2. Pro odehrání zápasu s Poličkou uděláme maximum a budeme se snažit dodržet vydané nařízení. Ale kdo z nás všech teď vůbec ví, co bude nařízeno tento pátek, sobotu nebo těsně před konáním mistrovského utkání…

SK HOLICE

Zdeněk Nývlt, sekretář

1. Nezbývá nám nic jiného než nařízení Bezpečnostní rady státu akceptovat.

2. Ač neradi, tak budeme hrát bez diváků.

TJ LUŽE

Jaroslav Gála, předseda

1. Chápu, že stát určitá opatření udělal musel. Jen si říkám, jestli k nim neměl přistoupit dříve a razantněji, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Otázkou je, zda není pozdě, co se týká zdravotního stavu obyvatel, a neodnese to především ekonomika.

2. Samozřejmě zvažujeme, jak postupovat. O odklad nebudeme žádat, máme určité propočty, kolik lidí bude třeba na zajištění zápasu, kolik hráčů a členů realizačních týmů mají oba soupeři a kolik lidí můžeme pustit na stadion. Nebudeme dělat propagaci zápasu v obci, myslím, že řada diváků si to rozmyslí sama a na fotbal nepřijde. V případě potřeby však prostě budeme nuceni brány zavřít.

SK FK HORNÍ ŘEDICE

Václav Mládek, sekretář

1. S nařízením souhlasíme. Je to rozumné.

2. Uvidíme, jak se do neděle ještě bude vše vyvíjet.

ŽSK TŘEMOŠNICE

Pavel Kolbaba, sekretář

1. Těžko to hodnotit. Rozumím tomu u uzavřených prostor, zimních stadionů, divadel a podobně. U venkovních akcí se mi to zdá možná přísné, ale asi budu mluvit jinak, až se v Třemošnici objeví první případ…

2. Pro tento první zápas s Litomyšlí počítáme s tím, že umožníme vstup na stadion nejvýše čtyřiceti až padesáti prvním příchozím, abychom se vešli do určeného počtu. To si musíme pohlídat. Takto budeme informovat i veřejnost. Od dalších domácích zápasů, pokud se situace a pokyny nezmění, ale zvažujeme, že diváci nebudou mít na stadion vůbec přístup.

SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Jiří Postl, sekretář

1. K tomu se nebudeme vyjadřovat.

2. V této době nepředpokládáme, že naplníme kvótu. Počítáme, že zápas standardně odehrajeme. Tedy pokud KFS nestanoví jinak.

Víkendové kolo (zrušeno):

14. a 15. března, 14:00: Holice – Choceň, Třemošnice – Litomyšl, Rohovládova Bělá – Chrudim B, Horní Ředice – Lanškroun, Moravany – Polička, Luže – Moravská Třebová, Heřmanův Městec – Česká Třebová, Pardubičky – Svitavy.