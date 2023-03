FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový areál je místo, kde se schází nejen samotní fotbalisté, ale také rodiny s dětmi, mladí lidé či senioři. V tom je kouzlo vesnického fotbalu, který alespoň jednou za čtrnáct dní přitáhne většinu lidí z obce. Takový je případ i našich tří nominantů do soutěže: Hledáme NEJ fotbalový areál v Pardubickém kraji. Deník naštívil Nasavrky, které se mohou pochlubit jedním z nejnověji zrekonstruovaných stadionů. Jako další se představí areál SK Sokolu Dříteč, kde nastupují nejen tamní fotbalisté, ale i mládežnické reprezentace či ligoví fotbalisté v přípravě. V neposlední řadě se představí svatostánek Svitav, který je dominantou tamního okresu a svojí multifunkčností nabízí zábavu pro širokou veřejnost.

Nasavrky se můžou pochlubit jedním z nejnověji zrekonstruovaných areálů v kraji. Jejich stadion rozhodně patří mezi nejhezčí nejen na Chrudimsku. | Foto: Deník/Tomáš Mach

Pro fanoušky, fotbalisty, rozhodčí, ale i funkcionáře jsme připravili soutěžo zajímavé ceny, kdy hledáme NEJ fotbalový areál v Pardubickém kraji. Pokud mezitřemi námi vybranými chybí ten váš, stačí málo: pošlete e-mail na adresu fotbalova.soutez@denik.cz. K zařazení do soutěžní ankety je zapotřebí adresa fotbalového areálu, minimálně jedna fotka ze hřiště, tribuny či zázemí, zdůvodnění nominace a jméno nominujícího. Nominace přijímáme do 28. března 2023.

FC Nasavrky

Pojďme se podívat nejprve do Nasavrk. Tamní fotbalový svatostánek nepřehlédne nikdo, kdo přijíždí do tohoto malého města. Areál se nachází ihned u hlavní silnice po pravé straně. Dominantou tamního hřiště je nově zrekonstruovaná tribuna z roku 2018. V jejich útrobách se nachází kabiny, klubovna či toalety. Tamní klub také plánuje do budoucna, že v zadních prostorách tribuny se postaví byty, které by měly sloužit jako ubytovna.

Součástí rekonstrukce bylo také položení trávníku a postavení umělého hřiště. Za spolupráce s městem se také v poslední době podařilo vybudovat dětské hřiště, které má přilákat na fotbal rodiny s dětmi.

"Naším cílem je, aby byla návštěvnost co nejvyšší. Díky vybudování dětského hřiště věříme, že sem budou chodit i rodiny s dětmi a podpoří nás při našich fotbalových zápasech. Co se týče samotného areálu, tak jsme naprosto spokojení," říká předseda klubu Tomáš Michek.

Dominantou areálu v Nasavrkách je tribuna.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

SK Sokol Dříteč

Vesnický areál, který hostí zápasy mládežnických kategorií či přátelská utkání ligových Pardubic. Tím se mohou pochlubit v Dříteči. Tamní svatostánek prošel velikou rekonstrukcí v průběhu let 2010 až 2018. Tamní představitelé i obec se neustále snaží zdokonalovat prostředí nejen pro fotbalisty, ale i rodiny s dětmi a další diváky. Jako poslední novinkou tamního hřiště je otevřená hospůdka, která by měla být na sezonu již připravená. V areálu nechybí pohodlné kabiny, zázemí pro rozhodčí, čisté sprchy či pultík pro diváky, odkud mohou sledovat zápas s nějakým tím pivem v ruce. Tamní hřiště je raritou a přežije všelijaké zápasy i vícekrát za sebou. Tamní klub plánuje do budoucna vylepšit areál i umělým osvětlením, které přidají již k hotovému umělému zavlažování. V okolí "stadionu" nechybí ani dětské hřiště.

"Myslím si, že náš areál nevypadá špatně. Lidé jsou spokojení i s naší krásnou hospůdkou. Všechny tyhle aspekty dokáží ocenit i v nedalekých Pardubicích. Tamní klub využívá naše hřiště k odehrání přátelských utkání a nastupovala tady i mládežnická reprezentace, která si to taktéž tady pochvalovala," říká předseda klubu Sreten Vasić.

Sreten Vasić je předsedou SK Sokola Dříteč již přes dvacet let a za jeho éry se podařilo zrekonstruovat celý areál.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

TJ Svitavy

Moderní sportovní stánek a volnočasový areál byl ve městě otevřen po rozsáhlé rekonstrukci v září 2010. Na místě někdejšího stadionu Míru stojí sportoviště splňující nejpřísnější kritéria jak pro svitavské sportovní kluby, především fotbal a atletiku, tak pro návštěvníky a širokou veřejnost. Kromě dvou fotbalových hřišť s travnatým povrchem a atletické dráhy nabízí in-line okruh, hřiště pro děti i seniory.

Areál TJ Svitav nabízí hned řadu volnočasových aktivit. Nachází se zde in-line dráha, atletická dráha, fotbalové hřiště či v blízkosti i tenisové kurty.Zdroj: Sportes Svitavy