Historie se píše od srpna roku 1932

„Výročí devíti desítek let fotbalu v našem městě je třeba si připomenout jako každé významné jubileum. Jednak jde o známku hrdosti na vlastní historii, ale také to vnímám jako vzdání úcty těm osobnostem, kteří pro fotbal v Luži pracovali v minulosti a něco podstatného pro něho vykonali,“ uvedl předseda klubu Jaroslav Gála v úvodníku publikace 90 let fotbalu v Luži autora Josefa Němečka, kterou klub u příležitostí svého výročí vydal.

Pravda, ke svým narozením si fotbalisté nedali úplně nejlepší dárek, když letos na jaře sestoupili z krajského přeboru, ale takový je fotbalový život a ten pod Košumberkem má za sebou celou řadu peripetií a zákrut, epoch úspěšných a méně veselých.

Fotbalové dějiny v Luži, alespoň oficiální a organizované, se začaly psát 22. srpna 1932, kdy se uskutečnila ustavující valná hromada klubu pod názvem A.F.K. Luže. První mistrovský zápas odehrál po přijetí do Východočeské župy fotbalové na jaře následujícího roku v Přibyslavi a po porážce 3:5 se v historických záznamech píše o: „návrhu protestovat proti výsledku pro nezpůsobilost hřiště a špatný výkon soudce. Protest byl po hlasování zamítnut, bylo však usneseno podati stížnost na soudce u soudcovské odbočky.“ Inu, některé věci se ve fotbale nemění ani po 90 letech…

Zábava se chystá od rána do noci

Program oslav? V sobotu od 9 hodin se na zeleném pažitu postupně představí domácí fotbalová školička v modelovém utkání, starší a mladší přípravka i mladší žáci proti Rosicím, stará garda proti vrstevníkům z Krouny, od 13 hodin muži proti Moravanům. Vrcholem slavnostního odpoledne bude exhibiční zápas domácích „internacionálů“ proti výběru Real Top Praha složenému ze známých osobností české sportovní a kulturní scény (15.00).

Na zážitky fotbalové bezprostředně navážou hudební, od 18 hodin vypukne festival, na kterém vystoupení ATMO Music, Jakub Děkan § Band, Kabát Revival, Divoke Bill Revival a The Kredenc. Slavit se bude skoro do rána…