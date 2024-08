Okresní fotbal v Chrudimi po dlouhých letech přichází s velkou novinkou, která bude mít pozitivní dopady pro místní fotbal a mládež. Největší novinkou je obnovení okresního přeboru dorostu, do kterého se zapojí 12 týmů z Chrudimska a 1 tým z okresu Svitavy.

Co bude ale Achillovou patou okresu, je nedostatek rozhodčích. To bude představovat další výzvy, kterým svaz čelí.

Jaké jsou změny a novinky v chrudimském okresním fotbale?

U nás je nejvýraznější změnou, že jsme po mnoha letech byli schopni vyhlásit okresní přebor dorostu. Je to soutěž, která má v tuto chvíli 12 mužstev z okresu Chrudim a 1 mužstvo z okresu Svitavy. Jsme za to velmi rádi a je to pro nás veliký posun do budoucna. Toto je tedy rozhodně největší změna, která se u nás před novou sezonou odehrála.