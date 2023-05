Krásné počasí, nespočet fotbalových talentů, napínavá utkání i radost z postupu. Takhle bychom mohli v jedné větě shrnout krajské kolo 24. ročníku McDonald’s Cupu, kterého se účastnilo patnáct týmů z čtrnácti škol. Vítězství a postup do republikového finále, které se odehraje v Uherském Hradišti na hřišti ligového Slovácka, si mohly odnést pouze tři celky. V kategorii A, kde hrají žáci čtvrtých a pátých třid, zvítězila Základní škola Ohrazenice. Kategorii B pro mladší ročníky ovládl taktéž zástupce z Pardubic, a to Základní škola Studánka. V kategorii malotřídek, která je novinkou letošního ročníku, zvítězila Základní škola Lukavice z okresu Ústí nad Orlicí.

Na fotbalovém stadionu Pod Vinicí se konalo krajské kolo 24. ročníku McDonald’s Cupu. Vítězství oslavily dvě pardubické školy a jedna malotřídka z Lukavice na Orlicku. Vítězem starší kategorie se stali žáci ZŠ Ohrazenice. | Foto: Deník/Tomáš Mach

Již nástup všech týmů sliboval povedený turnaj, který bude doplněný o krásné počasí. To přivedlo na stadion Pod Vinicí i spousty fanoušků. Ať už to byli rodiče, učitelé či spolužáci hrajících fotbalistů.

Do turnaje vlétli nejlépe žáci školy z Ohrazenic. Ti pod vedením pardubického trenéra U12 Lukáše Daňka neměli problém s žádným z týmů a po zásluze si vybojovali postup do celorepublikového finále. Za zmínku stojí, že Základní škola Školní náměstí z Chrudimi byla jediná, která během okresního i krajského kola dokázala ohrazenickým žákům vstřelit dvě branky.

Vítěz turnaje ukončil své působení v krajském kole s neuvěřitelným skóre 64:2. Na druhém místě v této kategorii skončila již zmíněná Základní škola Školní náměstí z Chrudimi. Třetí příčku obsadila ZŠ Choceňského z Chocně a čtveřici uzavírala ZŠ Felbertova ze Svitav.

Kategorii A ovládla Základní škola Ohrazenice.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Byla by ostuda, kdybychom nevyhráli

Nejlepším střelcem celého turnaje i této věkové kategorie se stal s dvaceti brankami hráč Ohrazenic Matyáš Kmoníček. Nejlepší střelec Matyáš Kmoníček (vlevo), trenér vítězného celku a střelec nejrychlejší branky Radek Čížek (vpravo).Zdroj: Deník/Tomáš Mach

"Povedlo se mi dát hodně branek a pomáhat týmu. Těší mě, že se mi tohle podařilo. Většinou dávám nějaký góly i v klubu, když hraji za Pardubice a tady jsem to potvrdil," neskrýval nadšení nejlepší střelec turnaje Matyáš Kmoníček.

A co říká celkově na turnaj?

"Jsem strašně rád, že někdo tohle pořádá, že si můžeme zahrát fotbal. Už se těším na Slovácko až budeme bojovat o celkové vítězství."

S Matyášem Kmoníčkem se o korunu krále střelců zdárně pral jeho spoluhráč Radek Čížek. Ten však nakonec smutnit nemusel, jelikož si odnesl cenu za střelce nejrychlejší branky turnaje.

"Jsem rád a je to dobrý pocit, že jsem alespoň vyhrál v kategorii nejrychlejší gól, když jsem neovládl nejlepšího střelce. Matyášovi to ale přeji a je super, že jsme oba takhle zaváleli," řekl po předání ceny Radek Čížek.

Radost z výkonu svých svěřenců neskrýval ani trenér vítězného celku a trenér kategorie U12 FK Pardubice, Lukáš Daněk: "Hodnotím to samozřejmě kladně, ale vzhledem k tomu, jakou máme kvalitu, by byl hřích, kdybychom to nevyhráli. Včetně těch okresních kol jsme dostali pouze dvě branky, což mě samozřejmě těší a naopak nám to tam hodně padalo."

Se svými svěřenci se již těší na celorepublikové finále, které už okusil minulý rok a moc dobře ví, do čeho jde.

"Co se týče konkurence, tak je to tam samozřejmě už o něčem jiném. Potkáme se s třídami Sparty Praha či právě Slovácka. Nečeká nás tedy nic jednoduchého. Minulý rok jsme skončili pátí a letos to chceme vylepšit," vyhlašuje trenér Ohrazenic.

A jak se mu celý projekt líbí?

"Všichni máme McDonald spojený s rychlým občerstvením, ale je krásné, že taková veliká společnost dělá turnaj pro děti, který je známý po celé republice. Moc se opravdu těšíme na svátek fotbalu v Uherském Hradišti. Pro kluky to je skvělá akce a určitě tam potkají i nějaké své idoly, které sledují v televizi," dodává Lukáš Daněk.

Vítězství bez fotbalových znalostí

Mladší kategorie, tedy pro žáky 1. až 3. tříd, slibovala vyrovnanější fotbalové partie, což se nakonec i potvrdilo. Pro celkovou výhru si i tak ale poměrně s přehledem došla pardubická škola Studánka. Ta ukončila své působení se skóre 19:4 a všemi devíti body. Na druhém místě skončila opět chrudimská škola a to ZŠ U stadionu, pod vedením šéftrenéra chrudimské mládeže Jana Zvolánka. Bronzové medaile si nakonec domů odnesli žáci ZŠ Sv. Čecha a čtveřici uzavírala ZŠ Felbertova. Nejlepším střelcem této kategorie se stal Marek Červinka.

"Na turnaji se mi dařilo a jsem moc rád, že jsem dal třináct branek a mohl jsem se stát nejlepším střelcem turnaje v mé kategorii. Góly jsem dával tím, že jsem prokličkoval, což mě baví a mám z toho tedy radost. Už teď se moc těším na finále a doufám, že tam vyhrajeme," těšilo nejlepšího střelce kategorie B Marka Červinku.

Marek Červinka si odnesl cenu pro nejlepšího střelce kategorie B.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Celý turnaj byl letos vůbec poprvé doplněn o malotřídky. V této kategorii se představilo sedm škol a byly to opět krásné zápasy plné talentovaných fotbalistů. Turnaj malotřídek byl rozdělen do dvou menších turnajů, kde se proti sobě ve finále postavila ZŠ Předín z Vysočiny a ZŠ Lukavice.

Ve skupině z Pardubického kraje si vítězství vybojovala Základní škola Lukavice z Orlicka. Druhé místo obsadila ZŠ Zdechovice, bronzové medaile si domů odnesli žáci ze ZŠ Opatov a čtveřici uzavírala Základní škola ze Zaječic. Druhou skupinu z Vysočiny ovládla ZŠ Předín před ZŠ Moravec a Vyskytná. Finále malotřídek, jak již bylo zmíněno, zvládla lépe ZŠ Lukavice, když porazila Předín 4:0. O nejlepším střelci této kategie se muselo rozhodovat až v penaltových kopech a ty po vyrovnané bitvě ovládl hráč Zdechovic Filip Krása, který nastřílel 8 gólů za záda brankářů.

Jak již bylo několikrát zmíněno, tak vítězství si v kategorii malotřídek odnesla škola z Lukavice na Orlicku pod vedením paní učitelky Jitky Hájkové.

"My jako pedagogové nemáme vůbec žádné zkušenosti s fotbalem. Většina kluků tu ale hraje a musím je pochválit. Oni si to sami organizují, sami se řídí. My jim sháněli jenom dresy. Jsem ráda, že jsem je nemusela trénovat. Moc se těšíme na Slovácko a asi oslovím i tatínky, aby potrénovali ty naše kluky," neskrývala hrdost trenérka a učitelka žáků ze ZŠ Lukavice, Jitka Hájková.

Vítězové z Lukavice.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Jen ty nejlepší vzpomínky

Vyjma žáků, rodičů, trenérů a dalších se turnaje zůčastnili i fotbalisté z FK Pardubice, kteří v současnosti bojují o záchranu FORTUNA:LIGY. Jak oni vzpomínají na své působení v McDonald Cupu?

"Oba jsme si tyhle turnaje zažili a moc dobře víme, že to je skvělá akce, kterou vždy rádi podpoříme," říkal Tomáš Solil a na něj ihned navázal Dominik Kostka: "Já osobně na to vzpomínám taktéž jen v kladném slova smyslu, jelikož těchto turnajů jsem zažil spousty. Už jenom mi dělá radost to, když vidím, jak to děti baví a mají radost z fotbalu. Je to opravdu super podívaná."

Oba hrají teď na té nejvyšší úrovni a samozřejmě mají i zkušenost z celorepublikového finále McDonalds Cupu.

"Já co si pamatui, tak jsem na celorepublikovém finále byl. U nás však bylo těžké se tam dostat. Chodil jsem na sportovní školu od Bohemians Praha a o postup jsme se vždy museli rvát se školou Sparty Praha, to byly těžké boje," se smíchem odpovídal Dominik Kostka a co na to jeho spoluhráč Tomáš Solil?

"Taktéž jsem zavítal na finále a pamatuji si, že to bylo v Olomouci, byla to výborná zkušenost a zážitek na celý život, takže to klukům moc přeji."

A co řekl hlavní pořadatel krajského kola Petr Vaško?

Vydařilo se nám nesmírně počasí, nikomu se nic nestalo a všichni odjíždí spokojení. Takže hodnocení z mé strany nemůže být jiné, než kladné," neskrýval úlevu a nadšení z 24. ročníku McDonalds Cupu.

Pro Petra Vaška se jednalo už o šesté krajské finále, které pořádal a sám si moc dobře uvědomuje, že kvalita hráčů je rok od roku silnější a silnější.

Jde to hodně dopředu. Rok od roku to je lepší a lepší. Je vidět, že to ty děti baví. Po těch dvou letech, kdy se nic nedělo, mě ale nejvíce těší, že se zapojilo tolik škol."

Hlavního pořadatele ale těší i další okolnosti.

"Já si myslím, že to je úžasný projekt. Už jen v tom, že taková obrovská společnost dokáže dát ty peníze do těch nejmenších dětí. Jsem moc rád, že se udělala kategorie malotřídek a mají možnost si zahrát fotbal na vyšší úrovni," říká Petr Vaško.

A bude fandit zástupcům Pardubického kraje i v celorepublikovém finále?

"Určitě je budu sledovat. Dokonce jsem dostal nabídku, abych odjel s nimi na finále a budu tak možná fandit přímo ze stadionu Slovácka."

Dominik Kostka a Tomáš Solil se podepisovali dětem nejen na papír, ale také třeba na kopačky.Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Tabulka kategorie A (4-5. třída):

1. ZŠ Ohrazenice 9 bodů, 64:2

2. ZŠ Školní náměstí 3 body, 12:26

3. ZŠ Choceňského 3 body, 9:32

4. ZŠ Felbertova 3 body, 6:31

Tabulka kategorie B (1. až 3. třída):

1. ZŠ Studánka 9 bodů, 19:4

2. ZŠ U stadionu 6 bodů, 18:12

3. ZŠ Sv. Čecha 3 body, 9:21

4. ZŠ Felbertova 0 bodů, 8:17

Tabulka malotřídek - kraj Vysočina

1. ZŠ Předín, 6 bodů, 14:1

2. ZŠ Moravec, 3 body, 2:7

3. ZŠ Vyskytná, 0 bodů, 2:10

Tabulka malotřídek - Pardubický kraj

1. ZŠ Lukavice 9 bodů, 22:4

2. ZŠ Zdechovice 6 bodů, 18:9

3. ZŠ Opatov 3 body, 5:9

4. ZŠ Zaječice 0 bodů, 2:27

Finále Malotřídek: ZŠ Předín - ZŠ Lukavice 0:4. Vítěz a postupující z kategorie malotřídek je ZŠ Lukavice.