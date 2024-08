Skoro do poslední chvíle jste hráli o případnou baráž. Kdybyste se do ní dostali a vyhráli ji, kde byste hráli první ligu?

Samozřejmě, pro chrudimského diváka to byl veliký úspěch. Přivedli jsme kvalitní hráče, stálo nás to nějaké prostředky. Takže ano, i pro nás je to úspěch, který se už nemusí dlouho opakovat.

Tak baráž bychom mohli odehrát na svém stadionu. Měli jsme myšlenky, že bychom vstoupili do jednání s FK Pardubice a potažmo statutárním městem Pardubice. Kdyby se to náhodou povedlo, že bychom tu sezonu odehráli u nich. Všichni v klubu jsme dělali všechno pro to, abychom dosáhli historického úspěchu a dostali se do baráže. Bohužel se to nepodařilo a dopadlo to tak, jak asi mělo.

V jaké fázi sezony jste začali reálně pomýšlet na baráž?

Měli jsme sérii výsledků, myslím, že to bylo v dubnu, kdy se nám podařilo udělat pár výsledků a drželi jsme se na čtvrtém, pátém místě tabulky. Barážové příčky byly na dostřel, protože i soupeři před námi ztráceli. Potom jsme začali ztrácet i my a tři kola před koncem jsme cítili, že je to pro nás nereálné.

Měli hráči nebo tým vypsané speciální prémie za baráž?

To nebylo o prémiích. Každý si chtěl sáhnout na úspěch. Když si hráči chtějí vydělávat peníze fotbalem, nemohou jít do Chrudimi. Chceme sloužit jako přestupní stanice, abychom hráče posouvali do ligy. Myslím, že za dobu, co hrajeme druhou ligu, jsme pár hráčů do ligy poslali.

Letošní ambice jsou podobné, hrát do pátého místa?

Já jsem takový typ, že chci pořád vyhrávat. Samozřejmě musíme to přizpůsobit možnostem klubu, ať už finančním, nebo dalším. Jsme klub, ve kterém chceme a musíme zviditelňovat naše hráče, abychom si jejich prodejem pomohli do rozpočtu. Ale zároveň chceme hrát fotbal, který se bude divákům líbit. A samozřejmě nechceme mít starosti se záchranou.

Jaký rozpočet máte na tuto sezónu?

Víceméně jsme museli rozpočet trošičku ponížit. Pohybuje se okolo dvaceti milionů. Oproti loňské sezóně jsme ho snížili přibližně o dva, tři miliony korun. Je to rozdělené, kdy 14 milionů jde na první tým a 6 milionů na mládež.

Po úspěšné sezoně od vás odešlo několik klíčových hráčů. Jak jste spokojeni s hráči, kteří je nahradili?

S příchody, které jsme udělali, jsme spokojeni. Samozřejmě kádr ještě není úplně dokončený. Chceme ho doplnit o dva, tři hráče. Chceme ho doplnit i o naše odchovance. Je tam Vácha, Denis Holub, a větší prostor dostane David Bauer, který u nás už působí, ale zatím tolik příležitostí nedostal.

Je to plně v kompetenci trenéra, koho bude stavět?

Trenér má hlavní slovo, samozřejmě ve spolupráci se mnou. Trenér chápe, že klub je takto nastavený a chci po něm, aby s těmi kluky pracoval, aby měli individuální tréninky a dostávali více příležitostí než dosud.

Loni jste dosáhli historického úspěchu pod trenérem Kronďákem, který poměrně nečekaně skončil. Můžete říct, z jakého důvodu to bylo?

Klobouk dolů před trenérem za to, co za dva a půl roku dokázal. Po sezoně mu skončila smlouva. Jednali jsme spolu, ale měli jsme jinou vizi o směřování klubu. Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou. Určitě to nebylo o penězích. Skončila mu smlouva a na nové jsme se nedomluvili. Trenéru Kronďákovi patří ale veliký dík.

Když jste zmínil vizi, jaké ji máte na dalších deset let? Kde byste chtěli s klubem být?

Všichni máme ambice a víme, kam patříme. Chtěli bychom hlavně, aby tady byl důstojný fotbalový stánek, což znamená zlepšit infrastrukturu, osvětlení a případně stavbu tribuny. Nemůžeme přemýšlet o lize, když nemáme svůj stadion. Řešíme osvětlení, abychom ho měli do příští sezony, a poté můžeme začít řešit dostavbu tribun. Do deseti let bychom chtěli vytvořit důstojný stánek pro druhou, případně první ligu.

Chcete svou mládež zapracovávat do prvního týmu, nebo spíše chcete spolupracovat s ligovými kluby jako Pardubice a Boleslav a brát si hráče od nich?

Máme to nastaveno tak, že chceme pracovat hodně s naší mládeží. Všem našim hráčům říkám, že postup do profesionálního fotbalu je blíž z mládežnických kategorií v Chrudimi než z pardubické mládeže do první ligy. První fotbalová liga je výrazně náročnější a je tam opravdu velký výkonnostní skok. Chceme tedy začleňovat naše mládežníky, ale víme, že je to těžká práce.

Jak oceňujete své fanoušky, kteří v loňské sezoně chodili v hojném počtu, a i v prvních kolech té letošní chodí plný stadion?

Moc si vážíme jejich podpory. Cítíme, že tu podporu a podporu tady na okrese a potažmo v Pardubickém kraji od fanoušků máme. Myslím si, že je vždycky důležitá předvedená hra a výsledky. Pokud tyto dvě ingredience budou v našem fotbale přítomné, tak ti fanoušci budou chodit. Tomu věřím, že si pak na stadion cestu vždy najdou.

Tento rok slavíte 125. výročí založení klubu. Jaké budou oslavy a jak budou probíhat?

Bude to oslava fotbalu v Chrudimi. V roce 2011 se tady sloučily dva fotbalové kluby, které měly svou historii. Bude to tedy oslava 125 let fotbalu v Chrudimi.

Jste jeden z nejstarších klubů v Česku. Plánujete nějaké oslavy toho výročí nebo něco speciálního?

Budeme mít vyhrazený den, kdy by měly proběhnout oslavy. Oslavy by měly proběhnout na stadionu Emila Zátopka 7. září, tedy v době, kdy bude reprezentační přestávka profesionálních soutěží. Vytvořili jsme ke 125 letům logo, kde je znázorněno toto období. Chystá se také turnaj přípravek. Potom budou mít exhibiční zápas naši veteráni. Nakonec by náš první tým měl sehrát přátelské utkání s jedním ligovým týmem.

Budou si moci diváci pořídit nějaký speciální, výroční dres?

Ano, tyto speciální dresy pak půjdou do prodeje.