Final Four, jehož dějištěm byla sportovní hala v Modřicích na Brněnsku, otevřely semifinálové duely. V tom prvním si Nejzbach poradil ve velkém stylu se Slavií, která byla přitom považována za hlavního favorita Final Four, do kterého šla z prvního místa po dlouhodobé části. Vysokomýtští ji ovšem výborným výkonem dokonale zaskočili. Chrudim následně přehrála po přestřelce ve druhém poločase domácí Žabinské Vlky a šlo se do finále. Ve vyrovnaném duelu Chrudimští dvakrát vedli, Nejzbach dvakrát odpověděl a finálový boj došel do penaltového rozstřelu. V něm zachovali pevnější nervy futsalisté z Vysokého Mýta a po rozhodujícím zásahu Ondřeje Dolníčka mohly vypuknout jejich zlaté oslavy okořeněné navíc oceněním Pavla Kuty coby nejlepšího hráče Final Four.