Nepovedlo se mu to sportovní cestou, neboť v minulé sezoně ve druhé lize nestačil na vítěznou Olomouc, avšak cestička mezi elitu se mu nakonec přece jenom otevřela poté, co z 1. FUTSAL ligy odstoupily Teplice. A Vysokomýtští po nabídce na dodatečný postup okamžitě sáhli.

Nový ligový ročník rozehrají tuto neděli 28. srpna, kdy nastoupí v prvním kole od 19.30 v Ústí nad Labem proti tamnímu Rapidu.

Play off? Bylo by to moje přání…

„Jsme velice rádi, že svoje síly budeme moci opět poměřit s nejkvalitnějšími týmy v Česku. Těšíme se na každý zápas. Rádi bychom vrátili klubu 1. FC Nejzbach jeho prvoligovou tradici a zůstali v nejvyšší soutěži i v letech následujících. Pevně věřím, že se budeme pohybovat v klidných vodách prvoligové tabulky. Mým přáním by byl postup do play off,“ říká před startem ročníku generální manažer klubu Petr Jeníček.

Hráčský kádr nedoznal přílišných změn, několik nových tváří však vysokomýtský dres oblékne. „Posily by nám měly pomoci. David Formáček v minulých letech působil ve druhé lize v Chotěboři, kde si vybudoval výborné jméno a díky tomu si zasloužil angažmá v Chrudimi. Josef Stránský je také bývalým futsalistou Chrudimi, v minulé sezoně si naprosto podmanil futsalovou divizi D. Naše poslední posila se jmenuje Viktor Demjančuk a působil v České Lípě. Realizační tým zůstává zatím beze změn po vedením hlavního trenéra Martina Brychty. Pracujeme ale na jeho zkvalitnění, doplnění a rozšíření tak, aby přispělo k lepším výsledkům,“ vysvětluje Jeníček.

Tichý se těší na Ligu mistrů, ale zároveň musí řešit, kde jeho Chrudim bude hrát

Nelze zapomenout jméno gólmanské legendy českého futsalu Libora Gerčáka, jenž si na jaře „odskočil“ do Chrudimi pro titul, k němuž přispěl v rozhodujícím penaltovém rozstřelu ve finále v Plzni. „S tímto čarodějem v brance věřím, že najdeme tu správnou chemii,“ uvedl manažer.

Co vysokomýtský klub očekává od bojů v 1. FUTSAL lize? Nic jiného nežli tvrdou futsalovou dřínu… „Liga se každým rokem zkvalitňuje, tudíž je pro diváky atraktivnější. Čekají nás nepochybně zajímavé bitvy jak o čelo tabulky, tak i o záchranu. My půjdeme do každého zápasu s odhlodáním zvítězit a získávat body, které nám zajistí důstojné místo v tabulce,“ vyhlašuje klubový manažer.

Podpora příznivců je vítaná a potřebná

Samostatnou kapitolou jsou fanoušci ve Vysokém Mýtě, kteří se v minulosti řadili k nejlepším v republice a kulisa v hale byla fantastická. Jasné je, že na jejich podporu budou futsalisté při obnovené premiéře také hodně spoléhat.

„Futsal má ve Vysokém Mýtě obrovskou tradici. Patřil a doufáme, že nadále bude patřit mezi nejnavštěvovanější sporty ve městě. Atmosféra zde díky našim věrným příznivcům bývala vždy bouřlivá a často měla podíl na našich cenných vítězstvích. Nejzbach slaví v letošní sezoně 40. výročí založení klubu. Věříme, že nám fanoušci pořád věrní a přijdou nás podpořit na každý domácí zápas. I touto cestou jim děkujeme a zveme na první domácí duel, ve kterém v pátek 2. září přivítáme nováčka ligy Spartak Perštejn,“ láká publikum manažer Petr Jeníček.