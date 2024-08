4. ČFL – skupina C

Brandýs nad Labem – Chrudim B 5:1

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: „Stejně jako v minulém kole ve Vysokém Mýtě jsme ani tentokrát nezvládli začátek utkání. Za jednadvacet minut jsme po individuálních i systémových chybách prohrávali o tři branky a utkání se tak pro nás vyvíjelo hrozivě. Těsně před poločasem jsme inkasovali čtvrtou branku a o vítězi bylo takřka rozhodnuto. Po změně stran jsme se snažili s utkáním něco udělat, ale v 75. minutě to byli opět domácí, kdo skóroval. V závěru jsme vstřelili čestný úspěch z pokutového kopu Patrikem Skohoutilem. Bohužel zatím našemu mužstvu chybí úplně vše, proto jsme po dvou kolech tam, kde jsme."

Slavia Hradec Králové – Hlinsko odloženo

I. A třída

Slatiňany – Polička 4:3

Jaromír Hanuš, sekretář SK Spartak Slatiňany: „Slušně hraný zápas, který s přehledem řídil hlavní sudí Ujec, přinesl celkem sedm branek a diváci se při něm určitě nenudili. Naši ve značně improvizované sestavě šli po necelé půlhodině do vedení, ale za minutu bylo vyrovnáno. Ještě do půlky se nám podařilo vstřelit vedoucí gól, a tak jsme šli do kabin s minimálním náskokem. Po změně stran jsme za deset minut přidali další dva góly a zdálo se, že se nemůže při našem vedení o tři góly už nic stát. Jenže soupeř dvěma „slepenými" brankami v 69. a 71. minutě snížil opět na rozdíl jediného gólu a ze zápasu se stalo opět drama. Naštěstí jsme pak Poličce už do konce utkání nic nedovolili a získali tak do tabulky cenné body.

Třemošnice – Rozhovice 0:3

Radek Valenta, sekretář SK Rozhovice: „Ve druhém kole jsme narazili na tým, který ještě loni hrál krajský přebor. První poločas jsme byli aktivnější my a z toho se nám podařilo vytěžit dvougólový náskok. Ve druhém poločase byli aktivnější domácí a my se soustředili více na bránění a rychlé brejky. Na obou stranách bylo k vidění několik střel, žádná branku ale neohrozila. Do naší hry přinesli oživení čerství hráči, kteří se zasloužili o třetí branku, kterou vsítil Holý a utnul tak veškerou snahu domácích o korekci zápasu. Chlapci odvedli dobrý výkon proti těžkému soupeři v extrémním počasí a na nezvykle velkém, ale velmi dobrém hřišti. Samozřejmě také diky našim fanouškům, byli vidět a hlavně slyšet.“

I. B třída – skupina A

Svratouch – Miřetice 2:1

Martin Pavlík, trenér SK Svratouch: „Utkání se hrálo za hrozných klimatických podmínek a bylo to znát. Takový nemasný neslaný fotbal. Hosté měli velkou možnost Modráčkem, kterou skvěle zneškodnil Kampů. Nám se povedlo otevřít skoré po chybě hostující obrany a faulu na Šebka. Další dvě velké možností náš mladík poté vyřešil špatně. Poté jsme si dali nešťastný vlastní gól. Zápas se nevyvíjel dobře. Dokázali jsme, ale vítězství strhnout na naši stranu, když skvělou akci Černého zastavili hosté jen faulem zezadu, následnou penaltu jsme proměnili. Za tři body jsme nesmírně rádi, výkon určitě nebyl tak dobrý jako minulý týden, ale cestu k vítězství jsme dokázali najít.“

Sezemice – Rváčov 0:1

Aleš Meloun, předseda SK Rváčov: „Za úmorného počasí se nám v první půli ještě vcelku dařilo na s chutí hrající domácí využívat naši hru rychlých protiútoků a jeden z nich jsme proměnili ve vedoucí branku. Po pauze už byli domácí jasně lepší a nám se i díky několika velmi dobrým zákrokům brankáře Krčila podařilo vítězství zuby nehty udržet.“

Rosice nad Labem – Stolany 0:1

Miroslav Hluchník, trenér SK Stolany: „Zajížděli jsme do Rosic nad Labem, k soupeři, který se snaží hrát kombinačně, což po celý zápas dokazoval, hrál se oboustranně dobrý fotbal. Myslím si, že jsme si přece jen o ten jeden gól výhru zasloužili a to i přesto, že v závěru vychytal náš brankář domácího Prause. Kluci zápas opět odmakali, vydařený vstup do sezony chceme potvrdit v dalším domácím utkání proti Cerekvici.“