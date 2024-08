Jejich tatínek Libor je na ně patřičně hrdý. Sám hrál fotbal a dokonce si i kdysi všichni tři společně zahráli v jednom dresu při zápase, což se v každé rodině rozhodně nepodaří. "Vypadá to, že se trošku potatili. Taky jsem hrával fotbal a občas se se mi něco povedlo. To víte, že jsem na ně moc hrdý a je to příjemné, když oba dají v jednom zápase tři góly," říká pyšně otec fotbalového rodu z Křižanovic a s nadsázkou přidává, že klub je takový jejich rodinný podnik. Je totiž vedoucím oddílu.

Mladší Honza, který se narodil o čytři roky později a původně hrál na stoperu, pracuje jako bio analytik. Před časem ale podstoupil operaci kolena a tak ho spoluhráči vyslali do útoku, aby si opět nenadělal zdravotní lapálie. Jak na něj prozrazuje tatínek Libor, tak dozadu se mu už stejně tolik nechce.

"V Tuněchodech se mužstvo nejdříve ze začátku trápilo. Ale jak tam padl první gól, tak pak už to začalo dobře fungovat, a pak skoro všichni dali gól do prázdné branky," prozrazuje tatínek, který chodí na každý zápas Křižanovic, že vítězství i přes jednoznačný výsledek nebylo snadné.

"Když hrají kluci doma, přijde na každý zápas i děda s babičkou," prozrazuje Pilař, kdo vše výkony obou ostrostřelců bedlivě sleduje.

Křižanovice loni skončily třetí. Prohrály pouze s Miřeticemi, které postoupily o soutěž výš. Ačkoliv měli i Křižanovičtí možnost postoupit už loni, nepřijali to, protože by to bylo úředně od zeleného stolu. Oni si to ale chtějí vybojovat na hřišti. "Pokud bychom soutěž letos vyhráli, tak bychom o postupu výš uvažovali. Ale kluci si to určitě chtějí vyhrát sami na hřišti," uzavírá Libor Pilař své vyprávění o synech střelcích a abmicích oddílu, rodinného stříbra Křižanovic.