Kategorií U13 odstartovala v Kuřimi série finálových turnajů Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. První letošní pohár pro vítěze si na jihu Moravy zajistili mladí fotbalisté pražské Sparty. Na cestě za titulem ve 12. ročníku Pohár mládeže FAČR ani jednou neprohráli, a i přes dvě remízy se mohli pochlubit ve Zlaté skupině nejlepší bilancí. Velkým úspěchem pro FK Pardubice je třetí místo a zisk bronzových medailí.

Pardubice uspěly na Planeo Cupu, když vybojovaly třetí místo. | Foto: Josef Štěpán

Po loňské premiéře se v Kuřimi odehrál finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v nejstarší kategorii U13. 24 týmů je ve finálovém turnaji rozdělených do čtyř skupin po 6 týmech, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým. Podle výsledků v základních skupinách se pak jednotlivé týmy zařazují do Zlaté, Stříbrné a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o prvenství v turnaji.

Nejvyšší fotbalové soutěži kraluje v současnosti Sparta, která výhrou v Olomouci udělala další krok za obhajobu titulu. Sparťanské áčko bylo o víkendu inspirací mladým následovníkům v rudých dresech i v Kuřimi.

Sparta v kategorii U13 předvedla po celý průběh finálových klání dominantní výkon. Na cestě za prvním letošním titulem v Planeo Cupu ani jednou neprohrála a ztratila jen při dvou remízách. O body připravila Spartu v základní skupině po výsledku 1:1 Mladá Boleslav a ve Zlaté skupině pak po bezgólové remíze SHK Slavia Kroměříž. O triumfu Pražanů tak před zraky patrona letošního ročníku Poháru mládeže FAČR Jana Kollera nemohlo být pochyb.

Benjamínci jsou základním stavebním kamenem Opatovic v boji o vysněný postup

O prvenství Sparty, která získala celkem 19 bodů, bylo jasno, ale tuhý boj o další dvě medailové pozice svádělo hned pět týmů. Nakonec pro sebe stříbrné medaile se ziskem 11 bodů urvalo Dynamo České Budějovice, které za sebou o jediný bod nechalo třetí FK Pardubice, které obhájily loňský bronz, i čtvrtý Baník Ostrava. Tým FK Pardubice pod vedením trenéra Patrika Cincibuch i přes jednu porážku v základní skupině od FK Teplice postoupil po výhrách nad Hradcem Králové, Slováckem a Jihlavou a remíze s Tempem Praha do Zlaté skupiny.

„Do turnaje jsme šli s tím, že jsme chtěli předvádět odvážný fotbal s kvalitou na míči. V základní skupině se nám herně velmi dařilo a ve všech zápasech jsme si dokázali vytvořit hned několik brankových příležitostí, bohužel spoustu z nich jsme nedokázali proměnit. Přesto jsme dokázali třikrát zaslouženě zvítězit a postoupit do Zlaté skupiny,“ řekl pardubický trenér Patrik Cincibuch.

V bojích o medailové pozice sice Pardubice prohrály se suverénní Spartou a Kroměříží, ale remizovaly s Jabloncem, a hlavně zdolaly Dynamo České Budějovice, Petřín Plzeň a v klíčovém utkání o bronz i Baník Ostrava a mohly se radovat ze 3. místa.

„V předvedených výkonech jsme pokračovali i ve Zlaté skupině, nejatraktivnější zápas jsme odehráli s Českými Budějovicemi, nutno podotknout, že to bylo i díky hře soupeře, který vysoko napadal, hrál odvážně, a tak se střídaly šance na obou stranách, my jsme vstřelili tři hezké branky a díky tomu zvítězili. Turnaj vyvrcholil utkáním s Baníkem Ostrava, který jsme rozhodli až v samotném závěru. Ceníme si toho, že jsme se všemi soupeři byli velmi silní na míči, to byl jeden z důvodů, proč jsme turnaj zakončili na hezkém třetím místě. Gratulujeme všem hráčům za předvedené kvalitní výkony a rodičům za fanouškovskou podporu a vytvořený servis,“ uzavřel Patrik Cincibuch hodnocení turnaje z pohledu trenérů FK Pardubice.

Někdy je chování fanoušků k rozhodčím neúnosné, říká předseda OFS Pardubice

Po celou dobu turnaj sledoval ambasador projektu Jan Koller, který si dění v Kuřimi pochvaloval. „Je tady skvělá atmosféra a klobouk dolů před domácími pořadateli z Kuřimi, protože všechno skvěle připravili. Výkony jsou fantastické, je vidět, že to všechny baví, hraje se v emocích a je tu výborné publikum. U třináctiletých už je vidět, že mají návyky a musím říct, že je tady pár hodně kvalitních kluků. Když se budou fotbalu věnovat, budou dobře vedení a mít správně nastavenou hlavu, tak to můžou dotáhnout daleko. Moc bych jim to přál,“ povzbudil své možné následovníky legendární útočník Jan Koller, kterého z řad fotbalových legend doplnili ještě někdejší hvězdy Zbrojovky Brno a mistři ligy z roku1978 Josef Hron a Karel Kroupa .

Finálový turnaj Poháru FAČR v Kuřimi si nenechal ujít ani ředitel maloobchodní sítě Planeo Tomáš Opluštil. Osobně zažil poslední tři ročníky a může tedy na vlastní oči vidět, jak se celý projekt posouvá. „Musím říct, že to hodnotíme velice kladně a každý ročník je lepší a lepší, takže pro nás úplně super. V Kuřimi se hraje podruhé, všechno je skvěle zorganizované a atmosféra je fantastická. Vedle toho mám obrovskou radost, že se nám každým rokem daří přivádět nové partnery a máme tak například stejného partnera jako ME a MS ve fotbale. V neposlední řadě jsem rád, že se nám podařilo prodloužit spolupráci s Nadací fotbalových internacionálů, protože vedle mladých je dobré podporovat i starší fotbalisty, kteří neměli tolik štěstí, aby si vydělali peníze, když byli ještě aktivní.“

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup zůstane s dalším finálovým turnajem na Moravě. První květnový víkend bude patřit kategorii U12 a hrát se bude v Uničově.

(Jiří Nikodým)