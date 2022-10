Živanice – Brozany 2:2

Jiří Buriánek (hrající sekretář Živanic): „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale do vedení šel ve třiatřicáté minutě soupeř, když dalekonosnou střelou překonal našeho brankáře. Ve druhém poločase se nám z řady šancí podařilo vyrovnat. Poté ale soupeř opět udeřil a šel do vedení. My jsme sedm minut před závěrečným hvizdem vyrovnali. Bohužel se nám už ale nepodařilo utkání otočit v náš prospěch. Popáté v sezoně jsme remizovali a tabulkou nahoru nestoupáme.“

Pardubice B – Velvary 2:3

Pavel Němeček (trenér FK Pardubic B): „Sice jsme v utkání prohrávali, ale během prvního poločasu se nám podařilo výsledek obrátit v náš prospěch. Zápas jsme měli velice dobře rozehraný. Bohužel jsme ve druhém poločase nedokázali navázat na výkon z prvního. Chyběl nám větší pohyb a důraz v osobních soubojích. A k tomu jsme ještě dostali dva velmi laciné góly, které jsme z pohledu defenzivy měli určitě vyřešit lépe.“ (mt)