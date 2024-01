Krajské soutěže momentálně spí zimním spánkem, krátce po začátku nového kalendářního roku se však již mužstva začínají chystat na ostré jaro. A v mnoha případech se bude hrát opravdu o hodně. Poprosili jsme zástupce jednotlivých týmů našeho okresu v krajských soutěžích o hodnocení a plánech do druhé části sezony.

Otázky pro zástupce klubu: 1. Jak hodnotíte podzimní část? 2. Jaké máte plány na zimní přípravu a chystáte změny v týmu?

Divize C

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B

1. Se 7. místem a ziskem dvaadvaceti bodů panuje spokojenost. Na začátku sezony jsem říkal, že bychom se chtěli pohybovat v klidných vodách tabulky, vyhnout se záchranářských starostem a to se nám po odehraném "poločase" této sezóny zatím plní. Vyšel nám skvěle úvod sezony, kdy jsme hned po prvních 4 kolech brali 10 bodů. Poté jsme začali body lacině ztrácet, ale také naštěstí sbírat. Někde jsme mohli a měli bodovat naplno, někde jsme zase body pro mnohé překvapivě získali.



2. Na zimní přípravu se společně sejdeme v pondělí 8. ledna, ale chlapci a chlapi začnou polykat tréninkové dávky po vánočních svátcích individuální kondiční přípravou. Do tréninkové procesu zařadíme talentované dorostence z naší úspěšné U19. Určité změny v kádru jistě proběhnou. V týmu zůstanou jen hráči, kteří budou chtít na sobě tvrdě pracovat a "prát" se o místo v sestavě. Máme naplánováno celkem 7 přátelských utkání, ze kterých se postupně bude krystalizovat sestava do prvních mistrovských utkání. Závěrem bych chtěl speciálně poděkovat Radkovi Šprtovi, Pepovi Širůčkovi a Josefu Mrkvovi za vynikající spolupráci, dále realizačnímu týmu našeho A mužstva a v neposlední řadě všem lidem v klubu, kteří se o chod B mužstva starají.

Martin Šejvl, hrající asistent trenéra Hlinska

1. Nejsme spokojeni s podzimem, přes dobrou přípravu i postup přes MOL Cup nám nevyšel začátek, kumulovali se problémy s docházkou či zraněními. I přes lehkou obměnu kádru v průběhu sezóny se nepodařilo získat více bodů.

2. Budeme se chystat na jaro, jak nejlépe to půjde. Příprava začne 10. ledna a odehrajeme několik přípravných zápasů. Určitě dojde k obměně kádru, také se zapojí navrátilci po zranění.

Krajský přebor

Tomáš Jambor, předseda Třemošnice

1. Podzimní část sezony se mi nehodnotí nejlépe. Po pravdě jsem počítal s lepším umístěním i s více body na našem kontě. Tým se pomalu přebudovává, mládne. K tomu je třeba mít v týmu pár zkušených hráčů, kolem kterých mladé hráče "zabudujeme". Ovšem čáru přes rozpočet nám udělala letní příprava, když nejprve došlo k vážnému zranění Honzy Vančury, asi nejzkušenějšího a nejpotřebnějšího hráče v záložní řadě. Ten na podzim do žádného utkání nenastoupil. Následně se zranil dlouhodobě i kapitán mužstva a stoper Petr Šindelář a koncepce se rozpadla jako krabička z karet. Další pracovní povinnosti a lehčí zranění hráčů nám naše postavení v tabulce jenom komplikovala. Na druhou stranu mám radost z mladých hráčů, kteří určitě mají našlápnuto k pravidelnému nastupování v soutěži. Doufám, že na jaře jejich čas příjde.

2. V každém případě se budeme snažit udržet na našem krásném, nově zrekonstruovaném stadiónu ve Třemošnici krajský přebor. To je úkol číslo jedna. Vzhledem k tomu, že složil funkci dosavadní trenér Miroslav Semerád a musíme řešit tuto situaci, to nebude nic lehkého. K týmu se vrací na trenérský post Míra Šindelář starší a bude mít určitě hodně práce. Dále řešíme nějaké příchody a hlavně doufáme v návrat zraněných hráčů do týmu. Při této příležitosti bych chtěl popřát všem hráčům v soutěži radost ze hry a co nejméně zranění. Funkcionářům pevné nervy i hodně úspěchů ve vedení svých mužstev. Všem pak, včetně funkcionářů pardubické kopané, krásné svátky, hodně zdraví a potřebného štěstí v roce 2024.

Jiří Tesař, trenér Heřmanova Městce

1. Na začátku sezóny se nám nepodařilo do týmu "přitáhnout" zkušené kvalitní hráče. Ba naopak jsme byli nuceni z béčka stáhnou dva hráče a z dorostu jsme vytáhli tři mladíky. Po podzimu 12 místo a 16 bodů nelze hodnotit jinak, než neúspěch. Chtěli jsme mít aspoň 20 bodů, být v klidu ve středu tabulky a to se nám nepovedlo. Největší ztrátu po velmi špatném výkonu hodnotím zápas v Moravanech. Zde však musím říct, že na nás stačila osa Moravan (Lukas - Beran - Kříž) a celý soupeřův tým makal jako celek. Tréninková morálka byla v průběhu sezóny dobrá, přístup většiny hráčů aktivní. Tak jak bývá zvykem i nám se nevyhnula různá zranění a tak jsme sestavu měnili každou chvilku, což se projevilo i v herní kvalitě.

2. Zkoušíme oslovovat jiné hráče a tým doplnit, ovšem v rozjeté sezóně jen málokdo opustí svůj tým a půjde jinam. Uvidíme v lednu, ale počítáme s tím, že kádr zůstane stejný. Příprava je naplánovaná a začínáme v prvním novoročním týdnu. Věřím, že kluci máknou, budou připraveni a v druhé polovině sezóny se popereme o každý bod.

I.B třída

Miroslav Hluchník, trenér Stolan

1. Podzimní část nelze hodnotit jinak, než-li pozitivně, dá se říct nad očekávání. Cíl uhrát 20 bodů, skončit v lepší polovině tabulky splněn a s přibývajícími výhrami si kabina vytyčila nový cíl: podzimní část sezóny vyhrát. Záměrně říkám podzimní, na jaře půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, čeká nás spousta těžkých utkání.



2. Zimní přípravu zahájíme 5.1. halou, také je v plánu soustředění a od poloviny února bychom měli sehrát přípravná utkání, soupeře jsme oslovili již s předstihem, čekáme na potvrzení termínů umělé trávy na MFK, případně v Ohrazenicích. Stav kádru zůstane dá se říci nezměněn, jedno jméno je v jednání, jinak by se měli zapojit hráči po zranění, také ti, co na podzim absentovali kvůli mj. pracovním povinnostem. Na závěr přeji všem klidné svátky, v novém roce hlavně zdraví.

Martin Pavlík, trenér Svratouchu

1. Po naprosto katastrofálním začátku, když jsme z pěti kol měli pouze tři body, jsme nakonec podzim skončili na čtrnácti bodech a horším středu tabulky. Trápí nás špatné výsledky v domácích zápasech, na kterých musíme dost zapracovat do jarní části. Naopak jsme přivezli tři výhry z venku a ve zbylých utkáních předvedli výborné výkony, kromě posledního utkání v Cholticích, kde nás domácí přehráli výrazně.

2. Budeme trénovat od půlky ledna, třikrát týdně. Blok fyzické přípravy zakončíme soustředěním v Proseči jako každý rok, od března máme v plánu tři přípravné zápasy. Nikdo u nás nebude končit, a jestli někdo přijde, to uvidíme v průběhu zimy.

Aleš Meloun, předseda Rváčova

1. Ačkoli jsme neměli nijak přehnaná očekávání, konečná bilance je pro nás přeci jen trochu zklamání. Dlouhodobě nás trápil zdravotní stav a absence některých opor a pokles výkonnosti nejednoho hráče. Také nasazení, bojovnost a energie v některých zápasech nebyla v pořádku.

2. Věříme hlavně, že se uzdraví minimálně tři stabilní hráči naší základní sestavy a doplníme mužstvo o alespoň dva kvalitní fotbalisty. Jinak zimní příprava věříme proběhne standardně v našich podmínkách a odehrajeme alespoň čtyři přípravné zápasy, abychom byli od prvního jarního kola schopni bodovat a udrželi 1.B třídu i pro další soutěžní ročník.