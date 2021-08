V akci bude i mužstvo z Ústí nad Orlicí, které po vyřazení Vysokého Mýta v úvodním kole hostí také od pěti druholigového nováčka z Vyškova. Zbývající východočeští zástupci v MOL Cupu odehrají svoje zápasy v pozdějších termínech: Hradec Králové hraje na půdě divizní Březové 1. září a Chlumec nad Cidlinou hostí Chrudim 8. září.

HOSTOUŇ – PARDUBICE

Sokol Hostouň, klub z kladenského okresu, aktuálně nastupuje v České fotbalové lize skupině A. I před rokem ovšem v domácím poháru ukázal, že umí favority potrápit. Ve druhém kole tehdy Hostouň prohrála s Mladou Boleslaví nejtěsněji 0:1.

Pardubice o víkendu získaly první vítězství v sezoně, ovšem pro dnešní pohárové utkání se jejich sestava pravděpodobně dost změní. „Využijeme celou šířku našeho kádru, abychom se připravili pak i na Slovácko, je to teď v rychlém sledu,“ poznamenal trenér Jaroslav Novotný.

V kádru Hostouně nyní působí kromě jiných i Jiří Miker, jenž v Pardubicích strávil postupovou sezonu 2019/2020. Trenérem je bývalý brankář Dominik Rodinger, známým jménem z ligových hřišť je i Petr Trapp.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – VYŠKOV

Před rokem se Jiskra postarala o senzaci vyřazením Zlína, nyní se pokusí zaskočit dalšího rivala z vyšší soutěže.

Tentokrát „pouze“ druholigového, Vyškov je nováčkem F:NL a moc se tam zatím nechytil, v pěti kolech uhrál jenom bod. Nicméně ani Ústí nevstoupilo do třetiligových bojů tak úplně podle vlastních představ, ze čtyř zápasů má na kontě jedinou výhru.

„Jednoznačným favoritem pohárového utkání je MFK Vyškov. Hraje druhou ligu, má ambice a my se ho budeme snažit překvapit. Dáme do toho všechno, pokusíme se využít domácího prostředí a soupeře potrápit. Uvidíme, na co to bude stačit,“ zůstává před utkání nohama na zemi trenér Jiskry Vladimír Chudý.