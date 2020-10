Fotbalisté Chrudimi se za výkon proti favorizovanému soupeři rozhodně stydět nemusí. Jak to již ve vzájemných zápasech bývá, potrápili ho více než důsledně.

Fotbalisté Chrudimi se za výkon proti favorizovanému soupeři rozhodně stydět nemusí. Jak to již ve vzájemných zápasech bývá, potrápili ho více než důsledně. Před prázdnými tribunami se Chrudim dostala do vedení ve 14. minutě, kdy po faulu na Rybičku proměnil pokutový kop Korejec Ju Kang-hjon, který si tak ve svém druhém zápase po příchodu připsal premiérový gól.

Chrudimští byli i nadále aktivnější, Mladá Boleslav se nemohla dostat do tempa. To se jí povedlo v závěrečných minutách prvního poločasu, kdy si vytvořila nespočet brankových příležitostí. Mimo jiné kapitán Budínský zahodil i pokutový kop po skvělém zákroku brankáře Simona Zímy. Vyrovnání skóre se hosté dočkali v 64. minutě, kdy se ujala právě střela zmíněného Budínského po zemi k tyči. Zbytek duelu přinesl několik zajímavých šancí, ale branku již nikoliv. Nerozhodlo ani sto dvacet minut hry, a tak došlo na penalty.

Na konci šesté série poslal nejzkušenější hráč Chrudimi Tomáš Dostálek míč pouze do břevna, jako jediný se mýlil a jelikož boleslavský Douděra proměnil, bylo rozhodnuto. Přesto byl kouč Jaroslav Veselý na své hráče hrdý: „Zklamání se mísí s hrdostí, co kluci dokázali předvést,“ započal hodnocení kouč. „Oceňuji náš výkon v utkání. První půli jsme hráli nad očekávání dobře, vytvořili si několik vyložených příležitostí a vedení mohli i navýšit. Soupeři to postupným útokem nešlo, po pauze si ale vytvořil tlak,“ popisoval. „Penalty jsou loterie. Potvrdili jsme, že naše herní výkony jdou nahoru a mužstvo zaslouží absolutorium,“ uzavřel Jaroslav Veselý.

MFK Chrudim - FK Mladá Boleslav 1:1 v pr., pen. 6:7



Fakta - branky: 14. z pen. Ju Kang-hjon – 64. Budínský. Rozhodující penaltu proměnil Douděra. Rozhodčí: Hocek – Vodrážka, Novák. ŽK: 1:2. Poločas: 1:0.

MFK Chrudim: Zíma – Řezníček (61. Dostálek), Fofana, Drahoš, Hlavsa – Trávníček (118. Vencl), Kesner, Krištof (73. Verner), Sokol (61. Mužík) – Ju Kang-hjon (90. Breda), Rybička.

FK Mladá Boleslav: Markovič – Gabriel (46. Mašek), Šimek, Marco Tulio (104. Langhamer), Křapka – Zahustel, Kulhánek, Budínský, Fulnek – Graiciar (91. Douděra), Škoda.