To by neměly ovlivnit ani případné posuny v soutěžích dané nepřihlášením se některého z oprávněných družstev. V takovém případě se soutěže doplňují vždy nejprve dodatečným postupem (oslovují se celky do čtvrtého místa v nižší soutěži) a teprve poté, co by o postup nebyl zájem a soutěž stále nebyla naplněná, může řídící orgán snížit počet sestupujících.

Níže najdete model, kdo by sestupoval a postupoval, pokud by soutěže skončily k 12. červnu a všechny týmy se přihlásily do těch soutěží, na které mají právo.

Aktuální postupový a sestupový model (k 12. červnu 2024):

Sestup z Fortuna:Národní ligy: do ČFL: PŘÍBRAM, do MSFL: KROMĚŘÍŽ.

Postup z ČFL do Fortuna:Národní ligy (na základě výsledku baráže): Slavia Praha B, nebo Velvary.

Sestup z ČFL do divize: KRÁLŮV DVŮR, KARLOVY VARY (skupina A), PŘEPEŘE (skupina B).

Postup z divize do ČFL: PETŘÍN PLZEŇ (skupina A), Kladno (skupina B), Ústí nad Orlicí (skupina C).

Sestup z divize do krajských přeborů: TACHOV, KLATOVY, Příbram B, Katovice (skupina A), LOUNY, CHEB, NESPEKY (skupina B), LETOHRAD, ČÁSLAV, SPOJE PRAHA (skupina C).

Postup z krajského přeboru do divize: Svitavy.

Sestup z krajského přeboru do I. A třídy: MORAVANY, TŘEMOŠNICE.

Postup z I. A třídy do krajského přeboru: ZÁMRSK, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ.

Sestup z I. A třídy do I. B třídy: FC JISKRA 2008, JABLONNÉ NAD ORLICÍ.

Postup z I. B třídy do I. A třídy: STOLANY (skupina A), DOBŘÍKOV (skupina B).

Sestup z I. B třídy do okresních přeborů: ŘEČANY NA LABEM, PŘELOUČ B, SLOUPNICE, POMEZÍ (skupina B).

Postup z okresních přeborů do I. B třídy: MIŘETICE (CR), LIBCHAVY (UO), TŘEBAŘOV (SY), Pardubičky B (PU).