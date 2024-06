POSTUPY A SESTUPY: Hlinsko udělalo radost nejenom sobě. Jistou ovšem ještě nemá

/FOTBALOVÁ MATEMATIKA/ Mistrovské fotbalové soutěže se řítí kvapem ke svému finiši a stále více postupových a sestupových otázek nachází svoje odpovědi. Co nyní bylo z pohledu našeho regionu samozřejmě klíčové, bylo vítězství divizního Hlinska v krajském derby na hřišti Letohradu, po kterém má celek z Vysočiny záchranu ve skupině C ve svých rukou. Stále se však nedá hovořit o jistotě, v této soutěží zbývající do konce dvě kola a v nich se může stát ledacos.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. TJ Velké Hamry. | Foto: Jan Pokorný

