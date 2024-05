Nový Bydžov 29 bodů, Hlinsko 27 bodů, Čáslav 27 bodů, Spoje Praha 26 bodů.

To je situace na chvostu divize tři kola před koncem. Z této čtveřice půjdou společně s odsouzeným Letohradem do krajských přeborů minimálně dva týmy, ale v závislosti na porovnání s ostatními skupinami to mohou být i tři.

Hlinsko se k dnešnímu dni drží mimo sestupovou pozici pouze díky lepší vzájemné bilanci s Čáslaví a faktu, že nejméně bodů z mužstev na třináctých příčkách má po 27. kole „ o fous“ Štětí ve skupině B. Domácí remíza s Dobrovicí byla pro Hlinecké ohromnou ztrátou a komplikací, kterou musí nahradit nejlépe hned v následujícím kole na půdě sestupujícího Letohradu. Poté přivítají doma Kosmonosy a končí v Praze na Spojích, což může docela dobře být utkání o holou divizní existenci.

Vítězná bitva generála Rulíka. Teď držet ústa a pět na něj chválu, říká Janecký

V krajském přeboru není oproti předešlému týdnu nic nového a výhodu mají minimálně do středeční předehrávky ve Vysokém Mýtě na své straně nadále Svitavy. K jistě sestupujícím Moravanům se definitivně přidala Třemošnice, nicméně pokud by šlo Hlinsko dolů, rázem tu je další početná skupina, která bude bojovat o každý bod (Heřmanův Městec 28, Přelouč 18, Prosetín 29, Holice 31, Pardubičky 32).

V I. A třídě zůstal rozestup mezi Ústím nad Orlicí B a Moravskou Třebovou v boji o druhé postupové místo za Zámrskem dvoubodový, zatímco přetahovaná o udržení, kde je stále více či méně namočeno sedm celků, se nedá jakkoli predikovat, rozhodující může být (kromě výsledku Hlinska v divizi) každý získaný bod i vstřelený gól.

Co se týče I. B třídy, v ní se řeší otazník ohledně vítěze skupiny A a souboje na dálku mezi vedoucími Stolany a druhými Rozhovicemi. Další doposud nezodpovězenou otázkou je druhý sestupující ze skupiny B ke Sloupnici, na tuto pozici se nyní propadlo Pomezí. A potom samozřejmě nelze zapomenout na možnou horší sestupovou variantu, kdy by se hledal horší tým z dvanáctých míst (aktuálně by dokonce rozhodoval brankový poměr…)

Níže najdete aktuální model, kdo by sestupoval a postupoval, pokud by soutěže skončily k 28. květnu. Připomeňme, že ten vychází čistě z výsledků dosažených sportovní cestou a pomíjí možné nepřihlášení se družstev a podobné vlivy.

Aktuální postupový a sestupový model (k 28. květnu 2024):

Sestup z Fortuna:Národní ligy: do ČFL: Příbram (jistý sestup), do MSFL: Kroměříž (jistý sestup).

Postup z ČFL do Fortuna:Národní ligy (na základě výsledku baráže): Slavia Praha B, nebo Velvary.

Sestup z ČFL do divize: Králův Dvůr, Karlovy Vary (skupina A), Přepeře (skupina B, jistý sestup).

Postup z divize do ČFL: Petřín Plzeň (skupina A, jistý postup), Chomutov (skupina B), Ústí nad Orlicí (skupina C).

Sestup z divize do krajských přeborů: Klatovy, Tachov, Příbram B (skupina A), Louny (jistý sestup), Cheb (jistý sestup), Nespeky, Štětí (skupina B), Letohrad (jistý sestup), Čáslav, Spoje Praha (skupina C).

Postup z krajského přeboru do divize: Svitavy.

Sestup z krajského přeboru do I. A třídy: Moravany (jistý sestup), Třemošnice (jistý sestup).

Postup z I. A třídy do krajského přeboru: Zámrsk (jistý postup), Ústí nad Orlicí B.

Sestup z I. A třídy do I. B třídy: FC Jiskra 2008 (jistý sestup), Žamberk.

Postup z I. B třídy do I. A třídy: Stolany (skupina A), Dobříkov (skupina B, jistý postup).

Sestup z I. B třídy do okresních přeborů: Řečany nad Labem (jistý sestup), Přelouč B (jistý sestup, skupina A), Sloupnice (jistý sestup), Pomezí (skupina B).

Postup z okresních přeborů do I. B třídy: Miřetice (CR, jistý postup), Libchavy (UO), Třebařov (SY), Sezemice (PU).