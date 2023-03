/FOTOGALERIE/ Tým z okresního přeboru Hradecka získal do svých řad zvučnou posilu. Bývalý reprezentant a sparťan Tomáš Řepka, jenž naposledy kopal za Červené Janovice na Kutnohorsku, již brzy oblékne dres TJ Sokol Lovčice.

Jan Fölkl a Tomáš Řepka s dresem TJ Sokol Lovčice | Foto: archiv J. F.

Pořádný poprask způsobila (nejen) v Lovčicích zpráva o příchodu Tomáše Řepky do místního fotbalového týmu. Zasloužil se o to fotbalista zdejšího mančaftu Jan Fölkl, velký fanoušek Sparty Praha a Řepkův kamarád.

Honzo, jak se to upeklo? Na co jste ho nalákal do Lovčic?

Kamarádíme spolu, navštěvujeme se, potkáváme se, občas přijede na návštěvu. Tomáš je vášnivý rybář a jezdí sem na ryby. Takže mu vždycky zařídím rybolov na písáku. Bavili jsme se spolu, jak hrál v Červených Janovicích a já mu říkal, jak je to zase u nás v Lovčicích. Při té příležitosti jsem se ho zeptal, jestli by si s námi nechtěl kopnout. Nejdřív říkal, že to zváží a najednou z toho vyplynulo, že jsme se domluvili.

Znáte se spolu dlouho? Pravidelně se vídáte?

Ano, pravidelně se vídáme. Známe se spolu delší čas.

Seznámili jste se asi přes fotbal, že?

Jasně. Kamarádím se i s bývalým sparťanem Martinem Frýdkem a takhle jsme se seznámili. Byl jsem pozvaný k němu na křest knížky Deník ze dna. Jsme spolu v kontaktu, voláme si, píšeme si. Řešíme spolu fotbalové situace, komentáře ke Spartě a podobně.

Jan Fölkl a Tomáš Řepka v dresu Sparty PrahaZdroj: archiv J. F.Takže Sparta je hlavním tématem?

Tím největším. Protože jsem odmalička velký fanoušek Sparty, tak to je taková srdcová záležitost.

Nápad přivést Řepku vznikl přímo ve vaší hlavě? Nebo jste se o tom nejdříve bavili v klubu?

Nejdříve se to zrodilo v mojí hlavě. Říkal jsem, že na vesnicích fotbal tak trošku upadá, není moc hráčů, mladí kluci na vesnice už moc nechtějí. Dokonce se to někde na vesnicích pomalu ruší. Tak jsem si říkal, že by to v Lovčicích chtělo fotbal malinko pozvednout. Nejprve jsem se zeptal jeho, jestli by si s námi nechtěl zahrát na nějaký čas. Pak jsem to rozebral s vedením, aby nevznikly nějaké mylné informace. Sedli jsme si i s trenéry a dali jsme to dohromady. Tomáš řekl, že by to s námi rád zkusil a tak jsme to vypustili do kabiny. Měli jsme hráčskou schůzi, kde všichni byli pro. A začalo se jednat dál.

Předpokládám, že ve vaší kabině je většina sparťanů? Nebo je tam i někdo, kdo fandí jinému týmu?

Jsme tam asi devadesát procent sparťanů.

Ti zbývající se museli podřídit?

Kromě našeho správce pana Myšky asi není nikdo vyloženě slávista (usměje se).

Měl Tomáš Řepka nějaké speciální požadavky? Co pro něj bylo důležité?

Povídal, že měl i jiné nabídky potom, co se rozhodl v Červených Janovicích končit. Teď je pro něj prioritou studium trenérské licence. Bylo dobré, že se mu v našem okrese delší čas líbí, má tu písáky a rád sem jezdí. Během posledních dvou let tu byl hned několikrát na rybách. Poznal i některé moje kamarády, když jsme se sešli a něco podnikli. Říkal, že tu jsou fajn lidi a prostě se rozhodl takhle.

Co dres s číslem 2, musel mu ho někdo z lovčického týmu přenechat?

Samozřejmě tam kamarád s dvojkou hraje (Milan Janouch – pozn. aut.), vlastně celý život. Prvně jsem šel za ním, jestli by mu nevadilo, když přijde Tomáš, že by mu dres s číslem 2 zapůjčil (zasměje se). Vymysleli jsme za to pro něj náhradní variantu.

Spoluhráč bude mít nové číslo?

Přesně tak, ale zatím bych to neřešil. Spíš to bude takové překvapení.

Jste s Řepkou domluveni jen do konce sezony? Nebo se bude jednat o delší spolupráci?

Zatím takto odehrajeme jaro, tak jsme domluveni. A pak se uvidí, jak to ve fotbale bývá. Bude záležet i na tom, jak se to Tomášovi posune s trenérskou licencí, jestli by dostal nějakou nabídku na trénování a jestli by to časově stíhal.

Kolik zápasů by měl na jaře absolvovat? Některé se mu budou krýt se studiem trenérské licence.

To se uvidí, podle toho to budeme průběžně řešit. Takhle jsme domluveni. Nejprve by se měl v našem dresu ukázat v přátelském utkání, které odehrajeme 25. března v Klamoši (15.00). Následně by to mělo být první mistrovské střetnutí a pak to budeme řešit dál.

Jan Fölkl a Tomáš Řepka na rybáchZdroj: archiv J. F.Chystáte nějakou stmelovačku, poznávací akci se spoluhráči?

Určitě. Plánujeme zmiňovaný přípravný zápas, aby se seznámil se všemi hráči. A potom bychom asi něco společného vymysleli.

Co na to týmový pokladník? Čeká sparťanskou legendu nějaké zápisné?

Je to jako v případě každého nového hráče (zasměje se).

Očekáváte vyšší návštěvnost vašich zápasů, ať už doma či venku?

Na nás tak běžně chodí padesát až osmdesát lidí, podle toho, o jaký zápas se jedná. Co jsme tak sledovali v těch Janovicích, tak asi očekáváme trošku vyšší návštěvnost.

Jaké byly reakce spoluhráčů a lidí z klubu, potažmo z vesnice?

Co jsem potkal lidi, tak to byly pozitivní reakce. Pro nás to tady je priorita číslo jedna - legendární kapitán AC Sparta Praha, bývalý hráč Fiorentiny a West Hamu. Každý z hráčů je nadšený z toho, že si bude moct s takovouto legendou zahrát v jednom týmu.

Byli zpočátku překvapeni, když se dozvěděli tohle jméno?

Rozhodně. Když jsem to oznámil v kabině na posledním podzimním zápase s Chlumcem C, že je taková možnost, a to zatím nebylo nic oficiálního, tak ty reakce byly veliké.