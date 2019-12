Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat na adrese www.chrudimsky.denik.cz a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Robert Hensl

TJ Sokol Městečko Trnávka, okr. Svitavy



Obec pod zříceninou hradu Cimburk a fotbal, to se dobře rýmuje. A Robert Hensl je mužem, bez kterého si tento sport nelze v Městečku Trnávce ani představit. Žijeme v době, kdy fotbal v řadě menších obcí uvadá, ale on dělá všechno pro to, aby bylo na trnáveckém hřišti pořád živo. Přitom by také, jako mnozí jiní, mohl ležet v klidu doma u televize. Místo toho založil žákovské družstvo, které sám trénuje, snaží se dát po mnoha letech dohromady i dorostenecký tým, připravuje rovněž mužstvo dospělých, s nímž bojuje o postup do okresního přeboru. Stará se o chod celého klubu, spoluorganizuje různé akce, navíc pečuje o sportovní areál. Zkrátka klobouk dolů!





František Filip

Fotbal Žichlínek, okr. Ústí nad Orlicí



Dlouholetý šéf fotbalu v obci Žichlínek je člověkem skutečně na svém místě. Stará se totiž o všechno od A do Z. Pečuje o travnatou hrací plochu, o její zalévání, hnojení nebo opravy trávníku před brankami. Věnuje pozornost šatnám, takže se nestává, že by se z nich linul zápach všeho možného. Vlastní trenérskou licenci UEFA B, věnuje se mládeži, zastane funkci vedoucího mužstva případně zaskočí jako asistent rozhodčího. Řídí nákupy veškerého materiálu pro činnost klubu, dále organizuje tradiční sportovní ples či pálení čarodějnic. V letošním roce navázal spolupráci s klubem TJ Tatran Lubica na Slovensku. Byl zvolen do zastupitelstva obce Žichlínek.





Jan Kreizl

TJ Sokol Chvojenec, okr. Pardubice



Srdcař k pohledání, jehož životní láskou se stal fotbal. Jan Kreizl je dlouhodobým členem TJ Sokol Chvojenec. S trochou nadsázkou jeho pole působení připomíná chobotnici… Ve svém milovaném klubu totiž zastává funkce místopředsedy, sekretáře, asistenta rozhodčího a ještě hlásí v rozhlasu. Pomáhá s chodem fotbalu, jezdí s týmy na zápasy a nevynechá žádné domácí utkání. Je prostě hybným motorem chvojeneckého fotbalu. Obětavost má zkrátka v krvi. Vždyť připravuje a pomáhá při dalších aktivitách v obci, ať už sportovních nebo kulturních. V letošním roce oslavil pěkné kulaté výročí, když sfoukával na dortu sedmdesát svíček.





Daniel Jirásek

SK Býšť, okr. Pardubice



Zachránce fotbalu… Daniel Jirásek v obci Býšť znovu založil sportovní klub a zachoval tradici fotbalu! V dobách kdy od tohoto záměru někteří jeho kolegové upustili, on setrval, čímž nenechal sportuchtivé děti napospas počítačům a sezení doma. Ba naopak, udržel fotbalovou mládež v Býšti na vcelku slušné úrovni. A jeho obětavost se klubu vyplatila měrou vrchovatou. Z jeho mládežníků dnes těží kategorie mužů. Činný byl také na architektonickém poli. Nakreslil projekt na nové kabiny a docílil spolu s ním vyhotovení žádosti o dotace. A hlavně stmelil bezvadnou partu lidí, jejíž každý člen má společný zájem přispět svým dílem k chodu SK Býšť.